Logitech đối mặt tẩy chay vì quảng cáo ví khách hàng như 'chó'

Sự việc bắt nguồn vào ngày 26.3, khi cửa hàng trực tuyến mang tên "Logitech G Official Flagship Store" hoạt động trên nền tảng video ngắn Douyin (Trung Quốc) đăng tải đoạn quảng cáo đi kèm dòng chữ: "Vừa giảm giá một cái, chẳng phải bạn lại chạy đến giống như một con chó sao?".

Ngay sau khi xuất hiện, hình ảnh và thông điệp nhạy cảm đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn công nghệ cũng như mạng xã hội tại đất nước tỉ dân. Phản ứng phẫn nộ bùng phát nhanh chóng, kéo theo hàng loạt chiến dịch kêu gọi người dùng ngừng mua sắm sản phẩm của hãng, đặc biệt nhắm vào dòng chuột và bàn phím chơi game cao cấp, vốn là thế mạnh mang lại doanh thu lớn cho thương hiệu ở thị trường này.

Quảng cáo ví khách hàng "chạy đến như chó" của Logitech sớm bị gỡ bỏ, nhưng vẫn lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội tại Trung Quốc Ảnh: Chụp màn hình

Trước áp lực từ dư luận, tối cùng ngày, Logitech Trung Quốc đã phải phát đi thông báo xin lỗi khẩn cấp trên các kênh chính thức. Đại diện thương hiệu cho biết họ cảm thấy "sốc và đau lòng" khi sự việc xảy ra, đồng thời khẳng định nội dung quảng cáo đã bị gỡ bỏ hoàn toàn. Phía Logitech giải thích gian hàng gây tranh cãi trên Douyin không do tập đoàn trực tiếp vận hành, mà thực tế kênh được ủy quyền cho một đối tác thứ ba là Công ty điện tử Shanghai Best quản lý.

Theo kết quả điều tra sơ bộ của hãng, một nhân viên thuộc đối tác vận hành đã tự ý thiết kế và đăng tải nội dung quảng cáo mà không thông qua quy trình kiểm duyệt tài liệu tiếp thị tiêu chuẩn. Đại diện hãng nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy tắc đạo đức và hình ảnh thương hiệu, đồng thời cam kết "hoàn toàn thấu hiểu, đồng cảm với sự thất vọng cũng như giận dữ của mỗi người chơi".

Nhà sản xuất phụ kiện cam kết xử lý nghiêm khắc các cá nhân liên quan, coi đây là bài học đắt giá để thắt chặt quy trình giám sát đối với toàn bộ mạng lưới đối tác ủy quyền trực tuyến trong tương lai.

Dù nhãn hàng đã lên tiếng nhận lỗi và đưa ra hướng giải quyết, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục bày tỏ sự hoài nghi. Trên các nền tảng trực tuyến, nhiều ý kiến cho rằng việc đổ lỗi cho nhân viên của bên thứ ba chỉ là động thái xử lý khủng hoảng quen thuộc nhằm né tránh trách nhiệm cốt lõi của công ty mẹ. Hiện tại, sự việc không chỉ dừng lại ở phản ứng của người tiêu dùng mà bắt đầu thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý thị trường sở tại do tính chất vi phạm chuẩn mực về quảng cáo và đạo đức kinh doanh.