Logitech đối mặt tẩy chay vì quảng cáo ví khách hàng như 'chó'

Anh Quân
28/03/2026 10:52 GMT+7

Hãng phụ kiện Logitech đang đối mặt với cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng và làn sóng tẩy chay từ người tiêu dùng Trung Quốc, xuất phát từ một nội dung quảng cáo bị xem là miệt thị trên mạng xã hội.

Sự việc bắt nguồn vào ngày 26.3, khi cửa hàng trực tuyến mang tên "Logitech G Official Flagship Store" hoạt động trên nền tảng video ngắn Douyin (Trung Quốc) đăng tải đoạn quảng cáo đi kèm dòng chữ: "Vừa giảm giá một cái, chẳng phải bạn lại chạy đến giống như một con chó sao?".

Ngay sau khi xuất hiện, hình ảnh và thông điệp nhạy cảm đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn công nghệ cũng như mạng xã hội tại đất nước tỉ dân. Phản ứng phẫn nộ bùng phát nhanh chóng, kéo theo hàng loạt chiến dịch kêu gọi người dùng ngừng mua sắm sản phẩm của hãng, đặc biệt nhắm vào dòng chuột và bàn phím chơi game cao cấp, vốn là thế mạnh mang lại doanh thu lớn cho thương hiệu ở thị trường này.

Quảng cáo ví khách hàng "chạy đến như chó" của Logitech sớm bị gỡ bỏ, nhưng vẫn lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội tại Trung Quốc

Ảnh: Chụp màn hình

Trước áp lực từ dư luận, tối cùng ngày, Logitech Trung Quốc đã phải phát đi thông báo xin lỗi khẩn cấp trên các kênh chính thức. Đại diện thương hiệu cho biết họ cảm thấy "sốc và đau lòng" khi sự việc xảy ra, đồng thời khẳng định nội dung quảng cáo đã bị gỡ bỏ hoàn toàn. Phía Logitech giải thích gian hàng gây tranh cãi trên Douyin không do tập đoàn trực tiếp vận hành, mà thực tế kênh được ủy quyền cho một đối tác thứ ba là Công ty điện tử Shanghai Best quản lý.

Theo kết quả điều tra sơ bộ của hãng, một nhân viên thuộc đối tác vận hành đã tự ý thiết kế và đăng tải nội dung quảng cáo mà không thông qua quy trình kiểm duyệt tài liệu tiếp thị tiêu chuẩn. Đại diện hãng nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy tắc đạo đức và hình ảnh thương hiệu, đồng thời cam kết "hoàn toàn thấu hiểu, đồng cảm với sự thất vọng cũng như giận dữ của mỗi người chơi".

Nhà sản xuất phụ kiện cam kết xử lý nghiêm khắc các cá nhân liên quan, coi đây là bài học đắt giá để thắt chặt quy trình giám sát đối với toàn bộ mạng lưới đối tác ủy quyền trực tuyến trong tương lai.

Dù nhãn hàng đã lên tiếng nhận lỗi và đưa ra hướng giải quyết, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục bày tỏ sự hoài nghi. Trên các nền tảng trực tuyến, nhiều ý kiến cho rằng việc đổ lỗi cho nhân viên của bên thứ ba chỉ là động thái xử lý khủng hoảng quen thuộc nhằm né tránh trách nhiệm cốt lõi của công ty mẹ. Hiện tại, sự việc không chỉ dừng lại ở phản ứng của người tiêu dùng mà bắt đầu thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý thị trường sở tại do tính chất vi phạm chuẩn mực về quảng cáo và đạo đức kinh doanh.

trung quốc Quảng cáo Chuột máy tính Phụ kiện DOUYIN mạng xã hội
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
