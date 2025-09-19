Logitech ra mắt loạt sản phẩm gaming đột phá tại sự kiện Logitech G Play 2025

Sự kiện Logitech G Play được Logitech G tổ chức thường niên trên toàn cầu dành cho cộng đồng gaming, nhằm thể hiện cam kết không ngừng của Logitech G trong việc cung cấp các thiết bị giúp người chơi vượt qua các giới hạn, cũng như nuôi dưỡng đam mê, qua việc trình diễn những sản phẩm game đầy thú vị được thiết kế cho các game thủ ở mọi cấp độ.

Logitech G Play 2025 được tổ chức tại Việt Nam đồng thời tại sự kiện chính ở Madrid (Tây Ban Nha) Ảnh: T.L



Năm nay, sự kiện Logitech G Play toàn cầu được tổ chức tại Madrid (Tây Ban Nha) và được phát trực tuyến trên kênh YouTube của Logitech G, quy tụ các nhà sản xuất game, các nhà sản xuất thiết bị (chuột, bàn phím, tai nghe), game thủ và cộng đồng đối tác gồm các nhà phân phối, giới truyền thông, người nổi tiếng.

Việc Logitech G có được sự ủng hộ của công ty GAM Entertainment trong việc tổ chức ngày hội này tại đại bản doanh của công ty, ghi nhận sự đồng hành bền bỉ và ăn ý của hai đơn vị trong gần 8 năm qua. Hành trình này cũng chứng kiến sự vươn lên không ngừng của GAM, trở thành niềm tự hào của cộng đồng esports Việt Nam trên đấu trường Quốc tế.

Logitech G Play - Ra mắt loạt sản phẩm mới với nhiều tính năng mới lạ cho game thủ



Tại sự kiện Logitech G Play 2025, Logitech G cũng chính thức trình làng hàng loạt sản phẩm gaming mới, bao gồm chuột, bàn phím, tai nghe, phần mềm...

Chuột gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c là lựa chọn hàng đầu cho những game thủ ưa chuộng thiết kế nhỏ gọn. Với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 51 - 53 g và kích thước giảm 5% so với phiên bản trước, chuột mang đến sự linh hoạt và khả năng kiểm soát vượt trội, giúp giảm mệt mỏi trong các trận đấu kéo dài.

Chuột gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c Ảnh: T.L



Sản phẩm được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất của Logitech G. Cảm biến HERO 2 mang lại độ chính xác đáng tin cậy với khả năng theo dõi tốc độ lên đến 888 IPS và độ phân giải 44.000 DPI. Công tắc lai LIGHTFORCE đảm bảo phản hồi nhanh nhạy, trong khi công nghệ không dây LIGHTSPEED với tốc độ phản hồi 8kHz cho phép kết nối liền mạch. Chuột còn có thời lượng pin ấn tượng lên đến 95 giờ và hỗ trợ sạc qua cổng USB-C hoặc hệ thống sạc không dây POWERPLAY. Sản phẩm có ba màu đen, trắng và hồng.

Bàn phím cơ gaming Logitech G G515 RAPID TKL mang đến hiệu suất đột phá trong một thiết kế siêu mỏng chỉ 22 mm. Điểm nổi bật là công tắc analog từ tính với điểm kích hoạt có thể tùy chỉnh từ 0,1 đến 2,5 mm, cho phép người chơi tinh chỉnh độ nhạy của từng phím. Các tính năng độc quyền như Rapid Trigger, Multi-Point Action và Key Priority giúp thực hiện các thao tác phức tạp nhanh chóng và chính xác.

Tai nghe gaming không dây Logitech G G321 LIGHTSPEED là lựa chọn hoàn hảo cho trải nghiệm chơi game thoải mái và hiệu quả. Với trọng lượng chỉ 210 g cùng thiết kế đệm đầu và chụp tai bằng mút hoạt tính, tai nghe mang lại sự thoải mái tối đa cho những buổi chơi game dài.

Tai nghe gaming không dây Logitech G ASTRO A20 X Ảnh: T.L



Trong khi đó, với các game thủ console, tai nghe gaming không dây Logitech G ASTRO A20 X là lựa chọn đột phá. Tai nghe được trang bị công nghệ độc quyền PLAYSYNC AUDIO, cho phép kết nối và chuyển đổi dễ dàng giữa hai hệ máy console cùng lúc. Thiết kế thoải mái với dây đeo điều chỉnh và vải dệt nhẹ giúp bạn chơi game nhiều giờ liền.

A20 X lần đầu tiên tích hợp RGB LIGHTSYNC cho dòng ASTRO, với tám vùng có thể lập trình, giúp bạn tùy chỉnh cá tính. Âm thanh sống động, rõ ràng được tái tạo bởi màng loa PRO-G 40 mm, kết hợp với micrô chất lượng cao 48 kHz cùng công nghệ Blue VO!CE và MixAmp để bạn giao tiếp chuyên nghiệp hơn. A20 X có hai màu đen và trắng, là người bạn đồng hành lý tưởng cho mọi game thủ console, không chỉ mang lại hiệu suất đỉnh cao mà còn thể hiện phong cách riêng của bạn.