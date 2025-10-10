Logitech tái định nghĩa chuột máy tính với công nghệ phản hồi xúc giác

MX Master 4 là sản phẩm đầu tiên trong dòng chuột văn phòng của Logitech được trang bị công nghệ phản hồi xúc giác (haptic). Tính năng này không chỉ mang đến trải nghiệm độc đáo mà còn giúp người dùng tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu thao tác lặp lại và nâng cao hiệu suất.

Logitech MX Master 4 được nhiều chuyên gia đánh giá cao

Ảnh: CTV

Ông Tolya Polyanker, Tổng Giám Đ ốc mảng MX & Video Business tại Logitech, chia sẻ: "Trong thời đại mà tốc độ và hiệu quả là yếu tố sống còn, các chuyên gia cần những công cụ thông minh để tái định nghĩa quy trình làm việc". MX Master 4 được thiết kế để mang lại cảm giác điều khiển sống động, truy cập nhanh đến các công cụ yêu thích và mang đến trải nghiệm làm việc mượt mà chưa từng có.

Những điểm nổi bật của Logitech MX Master 4

Với MX Master 4, Logitech không chỉ mang đến một sản phẩm công nghệ tiên tiến mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm làm việc cho người dùng nhờ một số tính năng nổi bật.

Trải nghiệm sản phẩm tại sự kiện

Ảnh: CTV

Phản hồi haptic tùy chỉnh: Tính năng này mang đến cảm giác rung nhẹ, chính xác khi cuộn, điều hướng và thao tác, lý tưởng cho các công việc như chỉnh sửa ảnh, dựng video, thiết kế đồ họa và phân tích dữ liệu.

Actions Ring - Lớp phủ số thông minh: Tính năng này được kích hoạt qua phần mềm Logi Options+, giúp hiển thị các công cụ và phím tắt theo ngữ cảnh ứng dụng, giảm tới 63% thao tác lặp lại và tiết kiệm 33% thời gian so với thao tác thông thường.

Kết nối mạnh mẽ gấp đôi: Nhờ chip hiệu suất cao và ăng-ten tối ưu, MX Master 4 đảm bảo kết nối ổn định qua USB-C dongle hoặc Bluetooth với laptop, desktop hay tablet.

Thiết kế bền vững: Sản phẩm được chế tạo từ 48% nhựa tái chế sau tiêu dùng, bánh lăn bằng nhôm carbon thấp và pin từ 100% cobalt tái chế, cùng bao bì đạt chuẩn FSC, hỗ trợ tái chế dễ dàng.

Được biết, sự kiện ra mắt MX Master 4 đã kết nối với câu chuyện sáng tạo "The Masters", quy tụ những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo như TK Nguyễn, CEO của GAM Entertainment; DJ Bnuts; Hải Võ, nhà đồng sáng lập NUEN Moto; Nguyễn Kiêm Phong, sáng lập Final Cut Lab. Họ đã chia sẻ những trải nghiệm và cảm hứng từ việc sử dụng MX Master 4 trong công việc sáng tạo của mình.

TK Nguyễn cho rằng MX Master 4 không chỉ là một con chuột máy tính cao cấp mà còn là sự mở rộng cho sự tập trung của cá nhân anh. Trong khi đó, DJ Bnuts nhấn mạnh rằng tính năng phản hồi xúc giác của chuột giúp anh kết nối sâu sắc với âm nhạc. Nguyễn Kiêm Phong cũng chia sẻ rằng MX Master 4 giúp anh làm chủ tốc độ dựng phim một cách hoàn hảo.

Theo Hải Võ, MX Master 4 rất phù hợp cho công việc của anh vì nó có độ hoàn thiện cao, giúp anh kiểm soát dự án một cách hiệu quả. Và cuối cùng, chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) Nguyễn Hồng Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chính xác và hiệu năng trong kỷ nguyên công nghệ hiện, giúp biến những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực.