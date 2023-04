'Lợi đơn lợi kép' sao chưa làm?

Xuýt xoa vì may mắn của những "bàn tay vàng" trong việc bấm biển, nhưng dư luận tò mò, đặt câu hỏi về tính minh bạch về sự "may mắn" này cũng nhiều.

Trước đây nhắc tới biển số xe tiền tỉ, người ta hay nghĩ tới những chiếc ô tô hạng sang, nay việc bấm được biển số xe máy "siêu đẹp" lại khiến chúng ta phải nhìn nhận ở khía cạnh khác. Khi chiếc xe máy Yamaha 125ZR (còn gọi là YaZ) có giá 500 triệu đồng được gắn biển số 60B6 - 888.88, ngay lập tức chủ xe đã bán với giá 1,5 tỉ đồng. Giá trị của chiếc xe được nâng lên gấp 3 lần.

Từ lâu, dư luận đã râm ran câu chuyện các siêu xe luôn đi kèm biển số "đẹp". Dư luận bán tín, bán nghi, trong khi cơ quan quản lý nhà nước luôn khẳng định việc bấm số ngẫu nhiên là không thể can thiệp. Xét tới cùng, nghi ngờ cũng có lý do, bởi không hiểu vì lý do gì, các biển số "đẹp" lại thường rơi vào xe hạng sang, khi chủ xe thường là người có điều kiện kinh tế, và không loại trừ việc sẵn sàng chi đậm cho một biển số ưng ý.

Trước các sự vụ bấm được biển số "đẹp" bất thường, lực lượng chức năng ngay lập tức vào cuộc. Cụ thể, liên quan đến vụ bấm 4 biển số "đẹp" tại Đồng Nai, Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ. Trước mắt, một Phó trưởng công an xã Sông Nhạn đã bị tạm đình chỉ công tác vì làm sai quy trình hướng dẫn đăng ký xe. Ngoài ra, vụ 4 biển số xe "đẹp" ở H.Cao Lãnh, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đang được kiểm tra nhưng chưa có kết quả chính thức.

Trên thực tế, trong năm 2022, Công an tỉnh An Giang đã bắt 3 bị can là cán bộ công an liên quan việc can thiệp vào phần mềm hệ thống đăng ký, quản lý, cấp biển số sai quy định. Điều này cho thấy, dù được đánh giá khá chặt chẽ nhưng phần mềm cấp biển số nói riêng hay các biện pháp kỹ thuật nói chung, xét tới cùng cũng là do con người tạo ra, vận hành và có thể can thiệp. Muốn chấm dứt tình trạng "con sâu làm rầu nồi canh", cần có các biện pháp mạnh tay, minh bạch hơn.

Từ ngày 1.7 tới, Nghị quyết 73/2022/QH15 ban hành ngày 15.11.2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô có hiệu lực thi hành. Trong bối cảnh hiện tại, thiết nghĩ việc thúc đẩy thí điểm rồi áp dụng rộng rãi đấu giá biển số ô tô không nên chần chừ thêm nữa. Từ vụ việc tại Đồng Nai, có lẽ cũng cần tính đến chuyện đưa biển số xe máy vào diện đấu giá.

Thúc đẩy việc đấu giá công khai, minh bạch biển số xe, cái lợi đủ đường khá dễ thấy là nhà nước tránh lãng phí nguồn thu ngân sách, đồng thời cũng giúp ngăn chặn hiệu quả nguy cơ trục lợi từ việc cấp biển số "đẹp".