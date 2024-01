Lợi dụng danh nghĩa phóng viên 'bảo kê' xe tải, thu lợi hơn 5 tỉ đồng

Ngày 8.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Kim Tiến (59 tuổi, ngụ TX.Thái Hòa, Nghệ An), Giám đốc Công ty CP thương mại dịch vụ Kim Tiến và Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Kim Tiến Đại Phát, để điều tra về hành vi lợi dụng danh nghĩa báo chí để bảo kê xe tải.



Nguyễn Kim Tiến sau khi bị bắt giữ C.A

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2020, Tiến thông tin tới các chủ xe tải trên địa bàn TX.Thái Hòa, Tiến là phóng viên báo chí, có nhiều mối quan hệ với cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông. Tiến có thể tác động, can thiệp để lực lượng chức năng bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện.

Để được bảo kê, Tiến yêu cầu các chủ phương tiện phải đóng mỗi tháng 10 triệu đồng/xe. Nhằm che đậy hành vi này, nghi can Tiến lập một doanh nghiệp để hợp thức hóa số tiền mà các chủ phương tiện đóng cho Tiến. Các chủ xe được nhận logo mang tên công ty của nghi can này để được lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm.

Cơ quan chức năng khám xét nhà nghi can Tiến C.A

Từ năm 2020 đến nay đã có hàng chục xe tải đóng tiền hàng tháng cho Nguyễn Kim Tiến và nghi can này thu lợi hơn 5 tỉ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ nhiều xe tải để làm rõ hành vi của Tiến.

Khám xét nơi ở và trang trại của nghi can này, cơ quan chức năng thu giữ 7 giấy giới thiệu phóng viên của các tạp chí, 1 thẻ cộng tác viên, 1 giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí mang tên Nguyễn Kim Tiến và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Vụ việc bảo kê xe tải này đang được công an tiếp tục điều tra.