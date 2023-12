Lợi dụng đêm tối, đường vắng, 4 bị can gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản

Ngày 23.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Sóc Trăng cho biết, vừa triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 bị can gồm: Trần Ngọc Vĩ (32 tuổi), Trần Hồng Nhật Hào (18 tuổi), Hứa Điền Nghĩa (21 tuổi) và Thạch Dưng (20 tuổi, cùng ngụ TP.Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản.

4 bị can bị tạm giữ do gây ra nhiều cướp tài sản và cướp giật tài sản C.T.V

Tại cơ quan công an, 4 bị can khai nhận, khuya 21 và rạng sáng 22.12, đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp tài sản và cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn H.Trần Đề và TX.Vĩnh Châu, lấy tài sản của người dân tổng cộng 5 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền vàng và số tiền hơn 4 triệu đồng.

Ngoài ra, các bị can còn khai nhận, lợi dụng đêm tối, đường vắng, chỉ tính từ ngày 18 - 21.12, Vĩ, Hào, Nghĩa và Dưng còn thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản và cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn TP.Sóc Trăng, TX.Vĩnh Châu, H.Châu Thành, H.Long Phú và H.Trần Đề.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Sóc Trăng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vụ cướp tài sản và cướp giật tài sản, do băng nhóm trên thực hiện.