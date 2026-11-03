Lời hứa đặc biệt từ Bí thư Phú Quốc với người bán vé số nhận nền tái định cư APEC

7 giờ sáng 1.11, nắng đầu ngày rọi xuống Khu tái định cư An Thới, nằm sát đường ĐT.975 và tuyến đường sắt nhẹ (LRT) đầu tiên của Phú Quốc. Ở một góc đường, anh Doãn Ngọc Cao ngồi lặng lẽ trên chiếc xe ba bánh, phía sau cắm những kẹp vé số.

Hơn 20 năm trước, một biến cố khiến hai chân anh bị thương tật, không thể đi lại. Từ đó, chiếc xe ba bánh theo anh khắp các nẻo đường bán vé số, nuôi hai con khôn lớn. Mảnh đất của gia đình anh ở Khu 7 Bãi Đất Đỏ nay nằm trong khu vực xây các công trình phục vụ APEC. Hôm nay, anh đến từ sớm để nhận nền mới.

Đoàn lãnh đạo địa phương trên đường vào dự lễ đi ngang qua. Thấy anh Cao, ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, dừng lại bên chiếc xe.

Ông Đinh Văn Nơi dừng lại hỏi chuyện anh Cao bên chiếc xe ba bánh bán vé số ẢNH: THIÊN SƠN

"Anh quê ở đâu?", ông hỏi.

"Dạ, quê An Giang, ở trong đất liền ra đây, định cư bên Bãi Đất Đỏ", anh Cao đáp.

Nghe anh kể hoàn cảnh, ông Nơi tính ngay phương án cho gia đình. "Tạm thời tiền sử dụng đất của nền tái định cư sẽ được ghi nợ, khi nào có điều kiện thì nộp sau nhen", ông nói. Ông yêu cầu ghi tên anh vào danh sách hỗ trợ nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết, giao các ban ngành, đoàn thể xem xét cất nhà để ổn định đời sống cho anh.

"Anh yên tâm. Trước mắt cứ nhận đất nền đi, sau này sẽ cố gắng xem xét cất nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho anh", ông Nơi động viên, rồi dặn cán bộ đi cùng "hỗ trợ kịp thời cho gia đình".

"Nghe bác Nơi chia sẻ về việc xem xét cất nhà theo chính sách, tôi rất vui và mong nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước", anh Cao xúc động nói.

Anh Cao trên chiếc xe vé số tới nhận nền tái định cư APEC từ sớm ẢNH: THIÊN SƠN

Lời động viên ấy chạm đúng nỗi lo lớn nhất của anh. Có nền rồi, nhưng anh chưa tính được ngày cất nhà. Mỗi tháng, anh hưởng trợ cấp khuyết tật 750.000 đồng. "Vé số thì bán cũng bấp bênh, mưa gió cũng thất thường. Bây giờ coi cái tài chính cũng hơi khó khăn", anh nói.

Khu tái định cư bên đường 10 làn xe đẹp nhất đảo

Quanh anh Cao, hàng trăm người, từ già đến trẻ, đã có mặt từ sớm. Trước mặt họ là những lô nền san phẳng, cắm mốc, các tuyến đường thẳng tắp, vỉa hè lát đá và hai hàng cây xanh mới trồng.

Khu tái định cư APEC nằm sát đường tỉnh 975 và đường tàu điện nhẹ LRT, phía góc trái trên cùng ảnh là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang được hoàn thiện ẢNH: SG

Khu tái định cư An Thới rộng 23,87 ha, quy mô 1.200 nền, với 25 tuyến đường dài tổng cộng 7,29 km. Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, gồm giao thông, cấp điện, cấp nước và viễn thông ngầm hóa. Khu còn có quỹ đất dành cho trường học và công viên.

Trước thềm APEC 2027, khi tuyến đường ĐT.975 và đường sắt đô thị LRT hoàn thành, người dân khu tái định cư sẽ được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng hiện đại, kết nối giao thông thuận tiện cùng nhiều tiện ích đồng bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lợi thế lớn nhất của khu tái định cư là vị trí. Khu dân cư nằm ngay cạnh ĐT.975, tuyến đường đang được mở rộng lên 10 làn xe, ở giữa là tuyến LRT, đặc biệt chỉ cách khu ở cũ của người dân hơn 1 km. Từ đây, người dân thuận lợi đi lại, sinh hoạt và kết nối với các khu vực khác trên đảo.

Trước thềm APEC 2027, khi tuyến đường ĐT.975 và đường sắt đô thị LRT hoàn thành, người dân khu tái định cư sẽ được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng hiện đại, kết nối giao thông thuận tiện cùng nhiều tiện ích đồng bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống

Lúc 7 giờ 30, ông Võ Tấn Tườn, người cùng xóm cũ với anh Cao, cũng có mặt. Từ năm 1997, gia đình ông sống trên mảnh đất sát biển, nơi đường vào nhà chỉ là con hẻm bê tông nhỏ với những mái tôn thấp. "Bà con rất mong chờ ngày hôm nay. Ra đây thấy khu tái định cư khang trang, rộng rãi, đường thông, hè thoáng hơn nhiều lần so với nơi ở cũ, tôi rất mừng và mãn nguyện", ông nói.

Anh Cao cũng thấy khác hẳn. "Về đây nhìn mọi thứ khang trang, thông thoáng, tiện đi lại, và quan trọng là rất gần chỗ ở cũ", anh nói.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu “Rà soát từng hoàn cảnh”

Câu chuyện bên chiếc xe ba bánh cũng là tinh thần được Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh khi lễ bàn giao bắt đầu lúc 8 giờ.

Theo ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là "một trong những nhiệm vụ then chốt, quyết định tiến độ" các công trình APEC 2027. Chúng tôi thấu hiểu rằng rời bỏ ngôi nhà gắn bó lâu năm, với bao kỷ niệm, tình làng nghĩa xóm để chuyển đến một nơi ở mới là điều không dễ dàng", ông nói.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh cần rà soát lại cụ thể từng hoàn cảnh, quan tâm gia đình chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ thiết thực ẢNH: HOÀNG HÀ

Ông yêu cầu chính quyền đặc khu hoàn thiện điện, nước, giao thông, thoát nước, chiếu sáng, xử lý rác thải tại các khu tái định cư; đơn giản hóa tối đa thủ tục đất đai, xây dựng, "tránh để bà con phải đi lại nhiều lần"; tạo điều kiện để người dân chuyển đổi nghề. Đặc biệt, chính quyền phải "rà soát lại cụ thể từng hoàn cảnh, quan tâm gia đình chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ thiết thực”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Tiếp thu chỉ đạo, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết đặc khu là chủ đầu tư bốn khu tái định cư An Thới, Hồ Suối Lớn, Hàm Ninh và Cửa Cạn, với 2.600 nền đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu. Quan điểm xuyên suốt là bảo đảm bà con có nơi ở mới tốt hơn nơi cũ, "không để bà con nhân dân bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển".

Ông cam kết hoàn thành hạ tầng đúng tiến độ, "không để tình trạng người dân nhận nền nhưng thiếu các điều kiện thiết yếu để xây dựng và sinh kế"; xét duyệt, bố trí nền công khai, minh bạch; lấy sự đồng thuận và ổn định cuộc sống của người dân làm thước đo.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc chỉ các vị trí khu đất cho các hộ dân ẢNH: HOÀNG HÀ

Tám tháng “vượt nắng thắng mưa” về đích trên đảo

Khu tái định cư An Thới hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu, đủ điều kiện bàn giao nền sau khoảng 8 tháng triển khai. Kết quả này đến từ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự phối hợp, đồng hành, hỗ trợ của Tập đoàn Sun Group và nỗ lực của các đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Tiến Hợp, Giám đốc điều hành các dự án PPP (hợp tác công - tư) tại Phú Quốc của Sun Group, cho biết công trình được thi công trong điều kiện đặc thù của đảo, nhất là mùa mưa, sóng lớn. Phần lớn nhân lực, vật tư, máy móc và thiết bị phải vận chuyển từ đất liền.

Để tiến độ không bị gián đoạn, Sun Group đã hỗ trợ khoảng 120 tỉ đồng, tương đương 39% giá trị hợp đồng, giúp nhà thầu kịp thời bổ sung nguồn lực và duy trì thi công liên tục.

"Đằng sau những con số về khối lượng, tiến độ và vốn đầu tư là mục tiêu lớn hơn: sớm mang đến nơi an cư ổn định, điều kiện sống tốt hơn và tương lai mới cho những người dân đã nhường đất phục vụ các dự án trọng điểm, góp phần vào sự phát triển của Phú Quốc và đất nước", ông Hợp nói.

Theo ông, Sun Group sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền, các đơn vị tư vấn và nhà thầu hoàn thiện những hạng mục còn lại, bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.

Người đầu tiên lên sân khấu

Không thể tự di chuyển, ngày nhận nền, anh Cao được Ban Tổ chức bố trí người bế từ chiếc xe ba bánh vào ghế trong rạp. Khi phần trao quyết định bắt đầu, anh là người đầu tiên được mời và hỗ trợ lên sân khấu và được ông Đinh Văn Nơi trao tận tay chiếc bìa hồng.

Anh Cao là người đầu tiên được Ban tổ chức hỗ trợ lên sân khấu nhận sổ hồng ẢNH: HOÀNG HÀ

Mở tập hồ sơ bìa hồng, anh chậm rãi đọc từng trang. Mảnh đất của gia đình anh rộng hơn 84 m², nằm gần ĐT.975, chỉ cách nơi ở cũ hơn một cây số. Từ đây, anh có thể nhìn về phía Bãi Đất Đỏ hơn 1km. Trên nền xóm nhỏ ngày trước, cụm khách sạn phục vụ APEC đang lộ rõ hình hài. Xa hơn là Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà hát biểu diễn đa năng đang vào giai đoạn hoàn thiện.

Mảnh đất gia đình anh nhường lại nay là một phần của những công trình sẽ đón lãnh đạo các nền kinh tế APEC năm 2027, còn gia đình anh sẽ có chỗ ở mới ngay bên cạnh. Vừa rời sân khấu, anh rạng rỡ khoe giấy tờ với những người hàng xóm cũ đang ngồi chờ đến lượt.

Sau anh Cao, từng chủ hộ lần lượt bước lên nhận quyết định giao đất. Các gia đình chụp ảnh lưu niệm, có hộ đứng đủ ba thế hệ trong khung hình.

Khoảnh khắc ông Đinh Văn Nơi trao sổ cho anh Cao ẢNH: HOÀNG HÀ

Những mái nhà đang được chờ đợi

Hơn 9 giờ 15, buổi lễ khép lại. Người dân theo cán bộ ra thực địa xác định vị trí, ranh giới, mốc giới nền, nghe hướng dẫn về đấu nối điện nước và xây nhà.

Như anh Cao, ông Tườn đã có nền tái định cư nhưng vẫn chưa biết khi nào mới có thể dựng được mái nhà cho gia đình. Mang tật ở chân từ năm lên 4 tuổi, ông dành cả cuộc đời bám biển, “chịu cực chịu khổ” nuôi các con khôn lớn. Sau bao năm vất vả mưu sinh, mong ước lớn nhất của ông lúc này là có một mái nhà ổn định. “Nếu Nhà nước có được tấm lòng chiếu cố đến bản thân tôi và gia đình tôi thì tôi được cất nhà tình thương rất là cảm ơn”, ông bày tỏ.

Ông Tườn trong ngày đi nhận quyết định phân nền đất ẢNH: THIÊN SƠN

ẢNH: HOÀNG HÀ

Những hoàn cảnh như anh Cao, ông Tườn chính là những người mà Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát để hỗ trợ. "Gia đình nào còn khó khăn cũng xin mạnh dạn trao đổi với chính quyền để cùng xem xét hỗ trợ theo quy định", ông Tùng nhắn gửi bà con.

Gió từ biển An Thới thổi qua những dãy nền còn trống. Vài tháng nữa, nơi đây sẽ mọc lên những ngôi nhà mới, cùng lúc các công trình ở Bãi Đất Đỏ hoàn thiện cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Với những gia đình như anh Cao, ông Tườn, các chỉ đạo sáng nay là hy vọng để mái nhà sớm thành hình.