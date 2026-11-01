Phú Quốc bàn giao 1.200 nền tái định cư phục vụ APEC 2027

Sáng nay (1.11), UBND đặc khu Phú Quốc tổ chức Lễ bàn giao nền tái định cư tại Khu tái định cư An Thới. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, góp phần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm chuẩn bị Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Dự lễ còn có ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc. Cùng tham dự là lãnh đạo UBND đặc khu, các sở, ngành, đại diện Tập đoàn Sun Group, đơn vị thi công và đông đảo người dân.

Anh Doãn Ngọc Cao do bị tai nạn từ hơn 20 năm trước, không thể đi lại được, Ban tổ chức hỗ trợ lên sân khấu và được ông Đinh Văn Nơi Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư đặc khu Phú Quốc trao tặng quyết định nhận đất tái định cư

Lãnh đạo Đặc khu Phú Quốc trao giấy chứng nhận cho các hộ dân

Khu tái định cư An Thới có diện tích 23,87 ha và quy mô 1.200 nền đất. Khu có 25 tuyến đường giao thông, tổng chiều dài 7,29 km. Dự án được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm giao thông, cấp điện, cấp nước và viễn thông ngầm hóa. Khu cũng có quỹ đất dành cho trường học và công viên.

Nhiều người dân đi nhận nền đất tái định cư tỏ ra vui mừng

Đặc biệt, khu tái định cư nằm ngay cạnh tuyến ĐT.975 đang được mở rộng lên 10 làn xe và tuyến đường sắt nhẹ LRT. Vị trí này giúp người dân thuận lợi đi lại, sinh hoạt và kết nối với các khu vực khác trên đảo.

Khu tái định cư An Thới nằm sát đường ĐT 975 10 làn xe và tuyến tàu điện LRT đang được xây dựng

Sun Group hỗ trợ 120 tỉ đồng, giữ nhịp thi công giữa mùa mưa bão

Sau khoảng 8 tháng triển khai, công trình đã hoàn thành các hạng mục phục vụ bàn giao nền. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương cùng sự phối hợp, đồng hành, hỗ trợ của Tập đoàn Sun Group.

Ông Nguyễn Tiến Hợp, Giám đốc điều hành các dự án PPP tại Phú Quốc của Tập đoàn Sun Group, cho biết công trình được thi công trong điều kiện đặc thù của đảo, nhất là mùa mưa, sóng lớn. Phần lớn nhân lực, vật tư, máy móc và thiết bị phải vận chuyển từ đất liền.

Để tiến độ không bị gián đoạn, Sun Group đã hỗ trợ khoảng 120 tỉ đồng, tương đương 39% giá trị hợp đồng. Khoản hỗ trợ giúp nhà thầu kịp thời bổ sung nguồn lực và duy trì thi công liên tục. Đây là yếu tố quan trọng giúp công trình sớm hoàn thành các hạng mục để bàn giao nền cho người dân.

“Đằng sau những con số về khối lượng, tiến độ và vốn đầu tư là mục tiêu lớn hơn: sớm mang đến nơi an cư ổn định, điều kiện sống tốt hơn và tương lai mới cho những người dân đã nhường đất phục vụ các dự án trọng điểm, góp phần vào sự phát triển của Phú Quốc và đất nước”, ông Hợp chia sẻ.

Đại diện Sun Group khẳng định tập đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị tư vấn và nhà thầu để hoàn thiện những hạng mục còn lại. Mục tiêu là góp phần sớm ổn định đời sống người dân và bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027.

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại buổi lễ

Bảo đảm người dân có nơi ở mới tốt hơn, ổn định hơn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhấn mạnh APEC 2027 là sự kiện chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng. Trong quá trình chuẩn bị các công trình phục vụ sự kiện, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là một trong những nhiệm vụ then chốt, quyết định tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn sự đồng thuận, chia sẻ và những đóng góp của các hộ dân đã nhường đất cho các dự án phát triển Phú Quốc. "Chúng tôi thấu hiểu rằng rời bỏ ngôi nhà gắn bó lâu năm, với bao kỷ niệm, tình làng nghĩa xóm để chuyển đến một nơi ở mới là điều không dễ dàng", ông Tùng chia sẻ.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa chỉ cho các hộ dân những vị trí lô đất trên bản đồ tổng thể khu tái định cư

Theo Bí thư Tỉnh ủy, ý nghĩa của buổi lễ không chỉ dừng lại ở việc bàn giao đất mà quan trọng hơn là bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống, an tâm xây dựng nhà cửa, phát triển sinh kế. "Đã vận động bà con nhân dân chung tay vì việc chung thì chính quyền phải làm tròn trách nhiệm đối với quyền, lợi ích hợp pháp của bà con", ông Tùng nhấn mạnh.

Ông yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu tái định cư; bảo đảm các điều kiện thiết yếu về điện, nước, giao thông, thoát nước, chiếu sáng và vệ sinh môi trường. Đồng thời, đơn giản hóa thủ tục đất đai, xây dựng, bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đặc biệt lưu ý việc hỗ trợ các gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định sinh kế lâu dài. Mục tiêu cuối cùng là sau khi nhận nền, mọi vướng mắc của người dân đều phải được đồng hành tháo gỡ đến cùng.

Tiếp thu chỉ đạo, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết địa phương xác định việc bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống người dân là nhiệm vụ ưu tiên trong quá trình triển khai các dự án APEC.

Theo ông Khoa, UBND đặc khu là chủ đầu tư bốn khu tái định cư An Thới, Hồ Suối Lớn, Hàm Ninh và Cửa Cạn, phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án APEC và những dự án khác trên đảo. Đến nay, tổng cộng 2.600 nền tại bốn khu đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Chủ tịch UBND đặc khu cam kết tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng, thực hiện công khai, minh bạch việc xét duyệt, bố trí nền, đồng thời đồng hành với người dân trong quá trình xây dựng nhà ở mới.

Quan điểm xuyên suốt của địa phương là bảo đảm người dân có nơi ở ổn định, điều kiện sống từng bước tốt hơn nơi cũ, "không để bà con nhân dân bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển".

Niềm vui ngày nhận đất

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân từ trẻ đến già đã có mặt tại khu tái định cư để nhận quyết định giao đất. Những tuyến đường rộng rãi, vỉa hè khang trang, cây xanh và các lô nền được phân chia rõ ràng mang lại niềm phấn khởi cho các hộ dân.

Gắn bó với Bãi Đất Đỏ từ năm 1997, ông Võ Tấn Tườn không giấu được niềm vui khi nhận nền tái định cư mới, cách nơi ở cũ không xa khi gia đình nhường đất phục vụ các dự án APEC 2027. “Tôi rất vui khi được nhận đất tại khu tái định cư khang trang, đường xá rộng rãi, không gian thoáng đãng, điều kiện sống tốt hơn nhiều so với nơi ở cũ. Đặc biệt, khu dân cư nằm ngay sát tuyến đường 10 làn xe và đường sắt nhẹ LRT, rất thuận tiện cho việc đi lại sau này”, ông Tườn phấn khởi chia sẻ.

Sau buổi lễ, cán bộ chuyên môn hướng dẫn các hộ dân ra thực địa xác định vị trí, ranh giới và mốc giới từng nền đất. Cán bộ cũng giải đáp các thủ tục liên quan đến xây dựng nhà ở.

Ảnh phối cảnh khu tái định cư

Việc bàn giao nền tại Khu tái định cư An Thới góp phần tháo gỡ mặt bằng cho các công trình APEC 2027. Đồng thời từng bước hình thành một khu dân cư mới có hạ tầng đồng bộ và kết nối thuận lợi. Đây là bước đi cụ thể trong nỗ lực chung của chính quyền và Tập đoàn Sun Group nhằm hài hòa giữa phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và bảo đảm an sinh xã hội, để người dân được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển của Phú Quốc.



