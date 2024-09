Lợi ích bất ngờ của lá chuối

Khi gói thức ăn bằng lá chuối, món ăn sẽ có một hương đặc biệt và giữ được độ ẩm tự nhiên, theo trang sức khỏe HealthShots (Ấn Độ).



Ngoài việc dùng để gói thức ăn, lá chuối còn có thể được sử dụng như một chiếc đĩa tự nhiên. Ăn trên lá chuối không chỉ mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên mà còn giúp cơ thể hấp thụ thêm các chất chống oxy hóa có trong lá chuối.

Khi gói thức ăn bằng lá chuối, món ăn sẽ có một hương đặc biệt và giữ được độ ẩm tự nhiên Ảnh minh họa: Pexels

Kháng khuẩn

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí South African Journal of Chemical Engineering năm 2021, cây chuối có tính chất kháng khuẩn và chống oxy hóa.

Bà Sangeeta Tiwari, chuyên gia dinh dưỡng tại Ấn Độ, cho biết lá chuối có thể ngăn chặn sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Nhờ vậy, chúng được sử dụng trong y học dân gian và dùng để bảo quản thực phẩm, giúp thức ăn giữ được độ tươi ngon lâu hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Lá chuối chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm polyphenol và flavonoid. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Pharmacology vào năm 2018, các chất chống oxy hóa có thể ức chế sự hình thành các gốc tự do và do đó giảm stress oxy hóa, đồng thời cải thiện chức năng miễn dịch.

Giải độc

Các chất chống oxy hóa và chống viêm trong lá chuối hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể. Chúng giúp loại bỏ độc tố, giảm viêm và giúp cơ thể khỏe mạnh.

Hỗ trợ tiêu hóa

Các chất có trong lá chuối giúp làm dịu dạ dày, giảm tình trạng đầy hơi và khó tiêu.

Khi sử dụng lá chuối gói xung quanh các món ăn trong quá trình nấu nướng, các chất dinh dưỡng trong thức ăn được bảo quản tốt hơn, giúp cơ thể hấp thụ hiệu quả.

Chống viêm

Các hợp chất trong lá chuối có tính chống viêm, có thể giúp giảm viêm trong cơ thể. Nhờ đó, chúng ta có thể dùng lá chuối để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến viêm, đặc biệt là các bệnh về khớp.

Lưu ý khi dùng

Tuy nhiên, nếu lá chuối không được rửa sạch đúng cách, chúng có thể chứa bụi bẩn, thuốc trừ sâu hoặc các chất ô nhiễm khác có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Do đó, bạn cần rửa kỹ lá chuối trước khi sử dụng.