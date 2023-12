Lợi ích bất ngờ khi ăn một quả chuối mỗi ngày

Trong nỗ lực rèn luyện những thói quen lành mạnh, mọi người thường đặt ra những mục tiêu to tát để rồi cuối cùng đành bỏ dở. Thay vào đó, chúng ta nên duy trì những thói quen lành mạnh và dễ thực hiện.

Ăn chuối và tuổi thọ đi đôi với nhau Shutterstock

Ví dụ: Mỗi khi đi chợ mua thêm một nải chuối. Ăn loại trái cây này là một trong những mẹo ăn kiêng đơn giản nhất giúp bạn chống lão hóa, theo trang tin sức khỏe Well And Good.

Sau đây, cô Bianca Tamburello, chuyên gia dinh dưỡng của Trung tâm dinh dưỡng FRESH Communications, có trụ sở tại New York (Mỹ), giải thích tại sao cô nói "ăn chuối và tuổi thọ đi đôi với nhau" cũng như vì sao "ăn chuối mỗi ngày giúp tránh xa bác sĩ".

1. Chuối là kho chất chống oxy hóa flavonoid

Căng thẳng oxy hóa là thủ phạm gây ra lão hóa, bệnh tật và tử vong. Chất chống oxy hóa là chất có khả năng chống lại điều này. Nó ngăn chặn căng thẳng oxy hóa, từ đó giúp mang lại cuộc sống khỏe mạnh, lâu dài hơn.

Chuyên gia Tamburello giải thích: Chuối chứa nhiều flavonoid - một loại chất chống oxy hóa, có tác dụng chống viêm. Nhờ tác dụng chống viêm này, chuối có khả năng giúp giảm các bệnh như viêm khớp, Alzheimer, bệnh tim và tiểu đường, theo Well And Good.

Nhờ tác dụng chống viêm, chuối có khả năng giúp giảm các bệnh như viêm khớp, Alzheimer, bệnh tim và tiểu đường Shutterstock

2. Là nguồn chất xơ hòa tan

Nhiều người không tiêu thụ đủ chất xơ. Trong khi 1 quả chuối lớn chứa 3,5 gram chất xơ.

Cô Tamburello giải thích: Chất xơ hòa tan trong chuối giúp giảm mức cholesterol, tăng cường sức khỏe tim mạch. Loại chất xơ này cũng giúp cân bằng lượng đường trong máu và có thể góp phần quản lý hoặc ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, chất xơ còn có khả năng thúc đẩy quá trình tiêu hóa đều đặn và tốt cho đường ruột.

3. Cung cấp tinh bột kháng

Đặc biệt, chuối xanh là nguồn cung cấp một loại chất xơ đặc biệt gọi là tinh bột kháng.

Tinh bột kháng hoạt động như nguồn thức ăn nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh.

Nữ chuyên gia cho biết nghiên cứu mới nổi đã chỉ ra rằng đường ruột khỏe mạnh có thể tăng cường sức khỏe tổng thể tốt hơn, bao gồm sức khỏe tim mạch, khả năng miễn dịch và cả sức khỏe tâm thần. Cũng như chất xơ hòa tan, tinh bột kháng giúp thúc đẩy lượng đường trong máu khỏe mạnh.

4. Chuối nổi tiếng giàu Kali

Chuối là nguồn cung cấp kali dồi dào. Chuyên gia Tamburello giải thích: Kali có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ tăng mật độ khoáng xương, tăng cường chức năng thận, đến hỗ trợ phục hồi cơ bắp, giảm huyết áp.

5. Chuối cũng chứa đầy vitamin C

Chuối cũng là nguồn cung cấp vitamin C - chất chống oxy hóa quan trọng có thể tăng cường chức năng miễn dịch hằng ngày. Chuyên gia Tamburello chia sẻ: Chuối cung cấp lượng đáng kể vitamin C (12% giá trị hằng ngày), hỗ trợ hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và chữa lành vết thương. Ngoài ra, một số vi chất dinh dưỡng trong chuối có khả năng giúp làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Để theo đuổi các mục tiêu chống lão hóa của mình, bạn nên xem xét các món ăn ngon miệng đơn giản và thói quen dễ làm trong tầm tay của mình, trong đó có việc ăn chuối.

Lưu ý mặc dù chuối chắc chắn là trợ thủ đắc lực trong việc chống lão hóa nhưng chế độ ăn uống đa dạng là rất quan trọng, theo Well And Good.