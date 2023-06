Lợi ích khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chip

Theo báo cáo của ngành công an, sau gần 1 năm triển khai, đã có 12.275/13.047 cơ sở KCB trên cả nước triển khai CCCD gắn chip tích hợp BHYT (đạt 94,08%), với 18,5 triệu công dân sử dụng CCCD đi KCB trên toàn quốc. Thanh Hóa là địa phương có số lượng công dân sử dụng thẻ CCCD để KCB nhiều nhất với hơn 3 triệu người (chiếm 16,48%). Trong khi đó, Kiên Giang có số lượng ít nhất với 33.541 công dân (chiếm 0,18%). Việc triển khai, thực hiện giải pháp này đã tiết kiệm được khoản tiền in thẻ BHYT giấy (24,7 tỉ đồng so với năm 2021), được người dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.