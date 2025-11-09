Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Lợi ích sức khỏe đặc biệt từ các loại trái cây màu tím đậm?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
09/11/2025 00:09 GMT+7

Trái cây màu tím như việt quất, nho đen, mâm xôi hay mận tím không chỉ hấp dẫn về mặt thẩm mỹ mà còn mang lại giá trị sức khỏe đặc biệt. Một trong những hoạt chất mang lại lợi ích này là là anthocyanin.

Anthocyanin là nhóm chất chống ô xy hóa mạnh, tạo thành màu đỏ, tím, xanh đậm của nhiều loại thực vật như việt quất, nho đen, mâm xôi đen. Nhiều nghiên cứu cho thấy anthocyanin có thể ngăn chặn sự tích tụ mỡ trong thành mạch máu. Đây là giai đoạn khởi đầu của xơ vữa động mạch, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Lợi ích sức khỏe đặc biệt từ các loại trái cây màu tím đậm? - Ảnh 1.

Việt quất, mâm xôi đều là những loại trái cây màu tím rất tốt cho sức khỏe

ẢNH: AI

Các nghiên cứu cho thấy ăn trái cây giàu anthocyanin thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Anthocyanin trong các loại trái cây màu tím tác động tích cực với mạch máu qua các cơ chế sau:

Bảo vệ nội mô

Sự tích tụ mảng bám trong thành mạch thường bắt đầu khi các cholesterol "xấu" LDL bị ô xy hóa. Quá trình này chịu ảnh hưởng mạnh từ tác nhân gây căng thẳng ô xy hóa và tổn thương nội mô.

Anthocyanin có khả năng chống ô xy hóa rất tốt, giúp ngăn chặn sự hình thành cholesterol LDL bị ô xy hóa và cải thiện hoạt động của tế bào nội mô. Ngoài ra, anthocyanin còn làm tăng hoạt tính của enzyme nitric oxide synthase, vốn có tác dụng giãn mạch và giảm nguy cơ kết dính bạch cầu lên thành mạch.

Ngăn tích tụ mảng bám cholesterol

Một trong những yếu tố quyết định hình thành xơ vữa mạch máu là sự tăng cholesterol "xấu" LDL và giảm cholesterol "tốt" HDL. Anthocyanin có khả năng điều chỉnh các thông số này, qua đó làm giảm sự lắng đọng cholesterol trong thành mạch.

Ức chế viêm

Tích tụ cholesterol trong thành mạch là một quá trình viêm mạn tính. Khi nội mô bị tổn thương, các phân tử kết dính được tiết ra tại đó và thu hút bạch cầu đến. Bạch cầu sau đó biến thành đại thực bào, một loại tế bào chuyên "dọn dẹp" các chất dư thừa.

Đại thực bào sẽ hấp thụ LDL bị ô xy hóa vào bên trong và trở thành tế bào bọt. Sự tích tụ các tế bào bọt lâu dần sẽ hình thành mảng bám trong thành mạch, làm hẹp mạch máu và tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Anthocyanin có thể chặn đứng phản ứng dây chuyền gây viêm này, làm hạn chế quá trình hình thành tế bào bọt, từ đó ngăn ngừa tích tụ mỡ và xơ hóa thành mạch.

Tăng cường chức năng nội mô

Chức năng của lớp nội mô, tức lớp tế bào lót bên trong mạch máu, suy giảm là dấu hiệu sớm của bệnh mạch vành và xơ vữa động mạch. Anthocyanin giúp bảo vệ nội mô bằng cách kích hoạt các cơ chế sinh học, tăng sản xuất nitric oxide. Đây là phân tử quan trọng giúp mạch máu giãn ra.

Khi nitric oxide tăng, mạch máu trở nên linh hoạt hơn, không bị co thắt và hạn chế được cholesterol bám vào thành mạch. Nhờ đó, mạch máu duy trì được tính đàn hồi, giảm đáng kể nguy cơ tích tụ mỡ và hình thành mảng xơ vữa, theo Healthline.

