Đời sống

Lời kể của người đàn ông cứu sống 2 mẹ con nhảy cầu trong đêm

Khánh Hoan
13/04/2026 14:27 GMT+7

Anh Nguyễn Trọng Khánh (39 tuổi, ngụ xóm Hà Long, xã Vạn An, Nghệ An), người đã cứu sống 2 mẹ con nhảy cầu ở Nghệ An nói thấy người gặp nạn thì cứu, chứ anh không hề ngần ngại gì.

Sự việc anh Khánh cứu người nhảy cầu xảy ra vào tối 12.4 trên cầu Nam Đàn, bắc qua sông Lam ở xã vạn An (Nghệ An). 

Sáng 14.4, tiếp xúc với phóng viên Thanh Niên, anh Khánh cho biết khoảng 19 giờ 30 tối 12.4, sau khi ăn cơm tối, anh ra cầu Nam Đàn gần nhà để dạo mát. "Khi tôi đang đi trên cầu thì phát hiện người mẹ cùng đứa con trai 7 tuổi đứng ở giữa cầu, bên cạnh có chiếc xe máy. Tôi tưởng hai mẹ con họ dừng lại hóng mát nên ban đầu cũng không quan tâm. Nhưng rất bất ngờ, người mẹ ôm con trèo rất nhanh lên lan can rồi nhảy xuống sông. Khi người mẹ ôm con leo lên lan can, đứa con trai kêu khóc thét lên", anh Khánh kể.

- Ảnh 1.

Cầu Nam Đàn dài 270 bắc qua sông Lam

Ngay lập tức, anh Khánh chạy đến gần vị trí người phụ nữ này rồi nhảy theo xuống sông để cứu. Khoảng cách từ mặt cầu xuống nước gần 20 mét nên sau khi nhảy xuống, anh Khánh khá choáng váng. Trong đêm tối, anh Khánh ngoi lên mặt nước, thấy người mẹ đang vùng vẫy trong khi đứa con đã bị chìm.

"Tôi lặn xuống nước, quờ quạng và may mắn tìm thấy cháu bé. Tôi ôm, đẩy cháu lên để cháu thở vì cháu không biết bơi. Lúc đó, người mẹ vẫn đang chới với, nhưng tôi phải chờ cho người mẹ yếu rồi kéo vào mố cầu ở giữa sông. Mố cầu cao nên rất khó bấu víu. Sau đó, người dân đưa thuyền đánh cá ra hỗ trợ đưa hai mẹ con vào bờ", anh Khánh kể.

- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Trọng Khánh

Khi nhảy từ trên cầu xuống, ông chân trái của anh Khánh va phải vật sắc nhọn khiến chân anh bị thương. Tuy nhiên, cho đến khi lên bờ, anh mới phát hiện ra vết thương này và được người dân chở đến bệnh viện khâu và xử lý.

"Cứu được người, tôi rất mừng nên không thấy đau. Đêm về thấy đau rát nhưng cũng vui. Khi nhảy xuống sông, tôi không kịp suy nghĩ và ngần ngại gì, thấy thế là cứ nhảy để cứu họ", anh Khánh chia sẻ.

- Ảnh 3.

Hai mẹ con được người dân dùng thuyền đưa vào bờ sau khi được anh Khánh cứu sống

Một người dân sống gần cầu Nam Đàn cho hay, khi người mẹ ôm con nhảy xuống, bà có nghe một tiếng "bùm" lớn, nhưng cứ tưởng ai ném rác xuống sông. "Sau đó tôi mới biết có người nhảy cầu và thật may mắn cho cháu bé khi anh Khánh đã kịp thời nhảy xuống cứu", người này nói.

Nhiều lần cứu sống người đuối nước

Anh Khánh sống gần bên sông Lam, tắm và bơi lội nhiều trên sông nên có kỹ năng bơi lội rất tốt. Trước đó, anh đã cứu sống nhiều người bị đuối nước khi tắm trên sông.

Cuối năm 2025, anh Khánh đang bán nước mía trong đền Vua Mai (xã Vạn An) thì nghe tiếng kêu cứu có người rơi xuống hồ. Anh lập tức chạy ra, nhảy xuống hồ cứu người. Khi đó, đứa bé 6 tuổi đã bị chìm. Anh Khánh lặn xuống và mò được rồi đưa lên bờ sơ cứu và đã cứu sống cháu bé.

- Ảnh 5.

Một doanh nghiệp tặng anh Khánh 5 triệu đồng về hành động dũng cảm cứu 2 mẹ con

2 năm trước, anh Khánh đang tắm sông cùng với nhiều người khác thì phát hiện một nam học sinh lớp 8 cũng đang tắm bị đuối nước. "Tôi thấy cậu này đang chới với, sắp chìm nên bơi ra và kéo được vào bờ", anh Khánh cho hay.

Sáng nay, 13.4, UBND xã Vạn An khen thưởng đột xuất, trao tặng giấy khen và biểu dương anh Nguyễn Trọng Khánh vì đã có hành động dũng cảm cứu người. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương đã biểu dương tinh thần dũng cảm, nhanh trí và nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Trọng Khánh. Hành động của anh Khánh không chỉ cứu sống 2 mẹ con trong tình huống nguy cấp mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

