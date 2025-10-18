Cách đáp đền của người đàn ông được cứu sống trên biển

Trong số các đội cứu hộ, câu chuyện của anh Nguyễn Thanh Tùng, người từng được cứu sống sau 13 giờ trôi dạt trên biển, gây ấn tượng mạnh vì cách anh đáp đền: lập đội cứu hộ để tham gia cứu người.

Khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc

Cách đây hơn 1 tháng, anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, ở P.Trường Vinh, Nghệ An) và con gái 6 tuổi được cứu sống khi bị trôi dạt 13 giờ trên biển, cách bờ khoảng 7 hải lý (tương đương 12 km).

Các thành viên trong đội cứu hộ thiện nguyện của anh Tùng tìm kiếm nạn nhân đuối nước trên sông Lam ẢNH: NVCC

Nhớ lại lần gặp nạn khi đi tắm biển vào ngày 31.7, anh Tùng cho biết chiều hôm đó gia đình anh đến biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) tắm. Anh cùng con gái lên ván SUP mà anh mang theo để chơi. Bất ngờ gió tây nam thổi mạnh đẩy ván chèo ra xa và anh không thể chèo quay lại bờ. Đêm đó, lực lượng chức năng và các đội cứu hộ thiện nguyện dùng xuồng hơi gắn máy tìm kiếm suốt đêm.

Chiếc SUP càng lúc càng trôi xa bờ và bóng đêm ập xuống. Trong đêm, anh Tùng dùng sợi dây rút tháo từ quần để buộc vào áo phao của con, nối với dây SUP và buộc vào chân mình để giữ an toàn cho con gái. Sóng biển đánh mạnh, có lúc hai cha con bị hất xuống biển nhưng nhờ sợi dây và nỗ lực của người cha, cháu bé giữ được an toàn.

Trong đêm tối mịt mùng trên biển, anh Tùng liên tục động viên, trấn an con. Trời đổ mưa, người cha ôm chặt con gái, uống nước mưa đọng bên rãnh chiếc phao của con để cầm cự. Đến sáng hôm sau, một tàu hàng đi ngang qua, anh Tùng phát hiện, ra hiệu cầu cứu và được các thuyền viên cứu sống.

Lập đội cứu hộ để trả ơn

"Từ khi hai cha con tôi được cứu sống, tôi luôn mang ơn những người đã cứu sống mình và các đội cứu hộ đã hết lòng vì mình. Ơn ấy không biết phải trả sao cho đủ. Vì thế, tôi muốn lập đội thiện nguyện để giúp những người gặp nạn như mình và lên kế hoạch mua một chiếc xuồng để đi cứu hộ miễn phí", anh Tùng cho biết.

Khi chia sẻ ý định với người bạn là chị Trần Kim Dung, anh Tùng nhận được sự đồng lòng. Nhờ sự hỗ trợ một phần kinh phí của một người bạn của chị Dung, cả hai sắm được chiếc xuồng cao su bằng hơi, gắn máy và trang bị các dụng cụ cứu hộ dưới nước. Từng tham gia nghĩa vụ quân sự 2 năm và bằng kinh nghiệm bơi lội của bản thân, anh Tùng khá thuần thục khi thực hiện cứu hộ, cứu trợ bằng xuồng.

Anh Tùng (giữa) và 2 thành viên của đội: chị Trần Kim Dung và anh Hoàng Thế Đạt ẢNH: KHÁNH HOAN

Sau khi có phương tiện, đội có thêm 8 thành viên tình nguyện tham gia, tất cả đều sẵn sàng cứu hộ miễn phí khi có người gặp nạn. Trong đợt lũ sau bão số 10 vừa qua, lũ trên sông Lam lên cao, nhiều xóm làng bị ngập sâu và cô lập. Đội của anh Tùng góp tiền mua nước uống, nhu yếu phẩm rồi dùng chiếc xuồng này đi cứu trợ người dân. Sau đó, đội nhiều ngày liền ròng rã hỗ trợ tìm kiếm một thanh niên ở tỉnh Hà Tĩnh bị đuối nước.

Khuya 13.10, khi người dân gọi điện báo tin có sự việc thương tâm ở cầu Bến Thủy, đội lập tức mang xuồng đến chân cầu để cứu hộ. "Chúng tôi vội vàng đến với hy vọng nạn nhân bám được vật gì đó và còn cơ hội sống sót. Rất tiếc, suốt cả đêm tìm kiếm, hy vọng ấy không còn", anh Hoàng Thế Đạt (31 tuổi, thành viên của đội) tâm sự.

Hình ảnh đội của anh Tùng và các đội cứu hộ thiện nguyện khác thức trắng 2 đêm để tìm kiếm nạn nhân và chỉ kết thúc khi các tìm thấy các thi thể, khiến cư dân mạng rất cảm kích.

"Ai rơi vào trường hợp có người thân bị nạn cũng đều rất buồn và lo lắng. Mình hỗ trợ tìm kiếm để chia sẻ, an ủi họ bớt đau buồn. Dù rất vất vả và tốn kém nhưng anh em đều nhẹ lòng. Kể từ nay, ở đâu có người gặp nạn dưới nước, trong điều kiện có thể, chúng tôi đều sẵn sàng lên đường", anh Tùng nói.



