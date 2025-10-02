Biển Nhật Lệ ngập rác sau bão số 10, người dân Quảng Trị cật lực dọn dẹp

Chiều 2.10, ghi nhận của PV Thanh Niên tại bãi biển Nhật Lệ (P.Đồng Hới, Quảng Trị), rất nhiều người dân và các cán bộ dịch vụ công ích đang ra sức dọn dẹp rác thải bị sóng lớn đánh vào bờ do ảnh hưởng của bão số 10.

Các cán bộ Ban Quản lý dịch vụ công ích Đồng Hới dọn dẹp rác sau bão số 10 ẢNH: THANH LỘC

Sau bão số 10, dọc bãi biển Nhật Lệ xuất hiện nhiều rác thải như cành cây, củi mục, bao bì ni lông, vỏ chai nhựa và các rác thải sinh hoạt. Số rác thải này bị sóng đánh vào bờ trong những ngày mưa bão và trải dài dọc bãi biển.

Rác thải nhựa, gỗ mục, bao ni lông tồn đọng dọc bãi biển Nhật Lệ ẢNH: THANH LỘC

Ông Trần Văn Tân, chủ một cơ sở dịch vụ ven biển cho biết, rác tấp vào dày đặc, gia đình ông đã dọn suốt nhiều ngày qua nhưng vẫn chưa sạch vì mỗi ngày đều có những khối rác lớn từ biển bị sóng đánh vào.

Người dân địa phương kinh doanh dọc bãi biển cũng ra sức dọn dẹp để hoạt động kinh doanh du lịch sớm trở lại ẢNH: THANH LỘC

Bà Đoàn Thị Hồng Phương, Phó giám đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích Đồng Hới, cho biết đơn vị đang khẩn trương xử lý số rác thải tấp vào bãi biển Nhật Lệ sau bão số 10.

Việc dọn dẹp bãi biển khá khó khăn và cần nhiều nhân lực ẢNH: THANH LỘC

"Đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện cơ giới, chia ca làm liên tục để thu dọn. Tuy nhiên, khối lượng rác quá lớn, cộng thêm việc sóng biển liên tục cuốn rác mới vào khiến việc làm sạch gặp nhiều khó khăn", bà Phương nói.

Biển Nhật Lệ ngổn ngang sau bão số 10 ẢNH: THANH LỘC

Theo chị Lê Thị Kiên, công nhân tổ vệ sinh bãi biển Nhật Lệ, mỗi ngày tổ thu dọn hàng chục xe rác nhưng chỉ cần vài giờ sau, bãi biển lại phủ kín rác mới. Tình trạng rác thải không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan mà còn đe dọa hoạt động du lịch vốn là thế mạnh của Đồng Hới.

Ban Quản lý dịch vụ công ích Đồng Hới đang khẩn trương đưa cảnh quang bãi biển trở lại trong vài ngày tới ẢNH: THANH LỘC

Hiện tại, công tác thu gom vẫn đang được triển khai gấp rút, lực lượng chức năng cũng đặt mục tiêu trong vài ngày tới cơ bản làm sạch toàn bộ bãi biển, tạo điều kiện để du khách yên tâm trở lại với biển Nhật Lệ.