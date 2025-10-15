Vụ cha ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy: Nỗi đau người ở lại

Sáng 15.10, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm anh V.V.D (32 tuổi, ngụ xóm 6, xã Kim Liên, Nghệ An) và 2 con gái (4 tuổi và 5 tuổi) bị mất tích dưới sông Lam.

Ngoài lực lượng cứu hộ của các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, các đội cứu hộ thiện nguyện của Nghệ An và Thanh Hóa cũng sử dụng các xuồng cao su gắn máy quần thảo ở khúc sông nghi các nạn nhân đang bị chìm để tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ thiện nguyện đang tìm kiếm các nạn nhân ẢNH: K.HOAN

2 ngày qua, ngoài lực lượng cứu hộ, nhiều người thân của anh D. và 2 cháu bé đã nóng lòng túc trực bên đê sông Lam ngóng chờ kết quả tìm kiếm.

Nhiều người dân tìm đến khu vực này để theo dõi vụ việc. Một thành viên đội cứu hộ thiện nguyện cho biết, nhiều thành viên trong đội đã thức trắng đêm để tìm kiếm và rất mong sớm tìm kiếm được 3 bố con.

Chị B.T.Y, vợ anh D., suy sụp khóc tìm 2 con. Hình ảnh người mẹ quỳ gối bên bờ sông khóc tìm con khiến những người có mặt thắt lòng.

Chị Y. quỳ gối bên bờ sông khóc tìm con ẢNH: QUÂN DŨNG

Một người thân của anh D. cho biết, khi nhận được tin, ông không dám nghĩ anh D. lại có thể làm việc động trời này.

Ông Lê Trung Hòa, Chủ tịch UBND xã Kim Liên (Nghệ An), cho biết anh D. và chị Y. (quê Hưng Yên) quen nhau trong thời gian cả hai đang lao động ở nước ngoài. Sau khi về nước, anh D. và chị Y. kết hôn, đến nay có 2 con gái 5 tuổi và 4 tuổi. Trước khi xảy ra sự việc, họ từng xảy ra mâu thuẫn.

Người dân theo dõi việc tìm kiếm ẢNH: K.HOAN

Một cán bộ xóm 6, xã Kim Liên, cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ việc, do mâu thuẫn vợ chồng nên chị Y. đưa con về nhà bố mẹ đẻ, sau đó, người chồng đến nhà ngoại và đưa 2 con về.

Buổi chiều xảy ra vụ việc, anh D. đến trường mầm non đón 2 con về sớm hơn và gọi cho vợ thông báo về việc ôm 2 con nhảy cầu.

Một thanh niên tình nguyện dùng flycam tìm kiếm các nạn nhân ẢNH: QUÂN DŨNG

Anh D. gửi định vị cho vợ báo vị trí mình nhảy. Sau khi người thân theo định vị đến cầu Bến Thủy thì phát hiện chiếc xe máy cùng 2 cặp sách của 2 con trên cầu.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, đêm 13.10, người đi đường phát hiện chiếc xe máy để trên cầu Bến Thủy 1 (bắc qua sông Lam, nối Nghệ An và Hà Tĩnh) nên báo cơ quan chức năng. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã sử dụng xuồng, ca nô tìm kiếm.