Lôi kéo khách hàng bất chính, bia Carlsberg Việt Nam bị phạt 200 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) ngày 29.4 đã thông tin về kết quả giải quyết vụ khiếu nại của Công ty TNHH nhà máy bia Heniken Việt Nam với doanh nghiệp cùng ngành nghề là Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam bị phạt 200 triệu đồng về hành vi cạnh tranh không lành mạnh ẢNH: ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA

Sau khi thu thập các thông tin tiến hành điều tra, ngày 23.3 vừa qua, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-CT kết luận vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam số tiền 200 triệu đồng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam đã vi phạm điểm a khoản 5 điều 45 luật Cạnh tranh năm 2018 khi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ của mình so với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Bia Carlsberg Việt Nam buộc phải đính chính công khai

Cũng theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 200 triệu đồng, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả: buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam.

Ngoài ra, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam phải loại bỏ thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên thùng bia Huda, Huda Gold, Halida.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia ghi nhận trong quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam đã tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm, tự nguyện khắc phục hậu quả.

Đây cũng là lần đầu Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam có hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 điều 45 luật Cạnh tranh năm 2018.