Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lôi kéo khách hàng bất chính, bia Carlsberg Việt Nam bị phạt 200 triệu đồng

Phan Hậu
Phan Hậu
30/04/2026 08:44 GMT+7

Sau quá trình điều tra, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam với số tiền 200 triệu, theo quy định tại luật Cạnh tranh 2018.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) ngày 29.4 đã thông tin về kết quả giải quyết vụ khiếu nại của Công ty TNHH nhà máy bia Heniken Việt Nam với doanh nghiệp cùng ngành nghề là Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam về hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam bị phạt 200 triệu đồng về hành vi cạnh tranh không lành mạnh

ẢNH: ỦY BAN CẠNH TRANH QUỐC GIA

Sau khi thu thập các thông tin tiến hành điều tra, ngày 23.3 vừa qua, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-CT kết luận vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam số tiền 200 triệu đồng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam đã vi phạm điểm a khoản 5 điều 45 luật Cạnh tranh năm 2018 khi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp hoặc hàng hóa, dịch vụ của mình so với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Bia Carlsberg Việt Nam buộc phải đính chính công khai

Cũng theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 200 triệu đồng, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả: buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam.

Ngoài ra, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam phải loại bỏ thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm trên thùng bia Huda, Huda Gold, Halida.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia ghi nhận trong quá trình điều tra vụ việc cạnh tranh, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam đã tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm, tự nguyện khắc phục hậu quả. 

Đây cũng là lần đầu Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam có hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 điều 45 luật Cạnh tranh năm 2018.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia mời VNG làm việc về thu thập dữ liệu của Zalo

Khám phá thêm chủ đề

Bia Carlsberg Việt Nam Luật Cạnh tranh Bộ Công thương Ủy ban Cạnh tranh quốc gia bia Huda
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận