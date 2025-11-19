Lời khai của Hoa hậu Thùy Tiên khiến dân mạng bàn luận sôi nổi

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) và 4 bị cáo khác về tội lừa dối khách hàng khi quảng bá không đúng về kẹo Kera diễn ra ngày 19.11 được nhiều người quan tâm.

Lời khai của Thùy Tiên

Hình ảnh Thùy Tiên tại phiên xét xử ngày 19.11 Ảnh: Ngọc Dương

Sau quãng thời gian bị bắt tạm giam, hình ảnh bị cáo sinh năm 1998 tại buổi xét xử được dư luận chú ý. Tại phiên tòa, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 diện sơ mi xanh, đeo khẩu trang. Cô khai nguyên quán tại Long An, trình độ học vấn 12/12 và cho biết nghề nghiệp của mình là người mẫu. Khi chủ tọa xác nhận lại, bị cáo mới chỉnh sửa trình độ là đại học.

Lời khai về nhân thân của Thùy Tiên được dân mạng bàn luận. Nhiều người cho rằng việc bị cáo nhận mình là người mẫu thay vì hoa hậu là phù hợp. Bởi với một bộ phận cư dân mạng, người mẫu mới là một nghề, trong khi hoa hậu chỉ là một danh hiệu.

Một tài khoản bình luận: “Hoa hậu có phải là nghề đâu, đó chỉ là danh xưng thôi”. Người xem khác chia sẻ: “Với tôi hoa hậu chỉ là danh hiệu của một cuộc thi. Giống như đi thi học sinh giỏi vậy, còn đây là cuộc thi sắc đẹp. Có ai lấy giải thưởng để gọi là nghề đâu”.

Một tài khoản nêu quan điểm: “Danh xưng với nghề nghiệp hoàn toàn khác nhau nhé”. Một người dùng cũng đồng tình: “Người mẫu là nghề là đúng rồi. Dù sao nó cũng là nghề đem lại thu nhập. Còn hoa hậu chỉ là một danh hiệu trong một cuộc thi thì sao dám nhận là nghề hoa hậu”.

Trước khi vướng vòng lao lý, Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng là hoa hậu được nhiều khán giả yêu mến Ảnh: TL

Bên cạnh đó, nhiều người còn bàn luận về việc liệu Thùy Tiên có còn phù hợp với danh xưng hoa hậu sau ồn ào vướng vòng lao lý. Có ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm vụ việc để làm gương đối với những người nổi tiếng khác.

Một tài khoản bình luận: “Kinh doanh trên sức khỏe người khác biết sai mà vẫn làm thì đồng cảm sao đây. Với người có sức ảnh hưởng nếu không răn đe thì bao nhiêu người đi theo tư tưởng này”. Người xem khác chia sẻ: “Việc tốt cũng được xã hội công nhận rồi, nhưng con người cũng phải trả giá cho những tội lỗi của họ. Tội trạng phân minh”. Một cư dân mạng nêu ý kiến: “Cô ấy biết mình sai nên chắc không dám nhận mình là hoa hậu. Mọi người đừng nặng lời với cô ấy nữa. Ai cũng có sai lầm trong đời dù là nhỏ hay lớn”.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bắt giam hồi tháng 5.2025. Cáo trạng xác định, cô tham gia xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera và được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30%.