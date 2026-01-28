Lời khai nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi: ‘Tưởng là bình thường nên vẫn để trước camera’

Ngày 27.1, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an P.Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Trương Thị Bắc (47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội hành hạ người khác.

Bị can Trương Thị Bắc ẢNH: T.C

Bà Bắc là người trong đoạn clip dài 13 phút có hành vi bạo hành cụ Hoàng Thị N. (82 tuổi, trú P.Hai Bà Trưng, Hà Nội) gây xôn xao mạng xã hội trong những ngày qua.