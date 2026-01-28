Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lời khai nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi: ‘Tưởng là bình thường nên vẫn để trước camera’
Video Thời sự

Lời khai nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi: ‘Tưởng là bình thường nên vẫn để trước camera’

Đình Huy - Trần Cường
28/01/2026 06:01 GMT+7

Bị can Trương Thị Bắc khai nhận, nếu cụ bà không chịu ăn thì bị can sẽ quát to để bắt phải ăn. Vào các ngày 6.1, 8.1 và 9.1, bị can Bắc tát vào vùng mặt cụ bà nhiều lần và bóp cổ, kéo lê tay chân nạn nhân từ chỗ này sang chỗ khác.

Ngày 27.1, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an P.Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Trương Thị Bắc (47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội hành hạ người khác.

Lời khai nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi: ‘Tưởng là bình thường nên vẫn để trước camera’- Ảnh 1.

Bị can Trương Thị Bắc

ẢNH: T.C

Bà Bắc là người trong đoạn clip dài 13 phút có hành vi bạo hành cụ Hoàng Thị N. (82 tuổi, trú P.Hai Bà Trưng, Hà Nội) gây xôn xao mạng xã hội trong những ngày qua.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
