Lỗi nhỏ với khóa thông minh có thể khiến người dùng không thể vào nhà

Với khả năng lắp đặt nhanh chóng chỉ trong vài phút và kết nối Wi-Fi, người dùng có thể dễ dàng điều khiển và giám sát khóa từ xa. Tuy nhiên, một trong những tính năng nổi bật của nhiều khóa thông minh hiện nay có tên geofencing (khoanh vùng địa lý) có thể trở thành cơn ác mộng nếu không hoạt động đúng cách.

Hãy chuẩn bị sẵn các phương pháp thay thế để mở khóa thông minh khi cần thiết

Tính năng geofencing sử dụng tín hiệu GPS để xác định vị trí của thiết bị. Ứng dụng đi kèm với khóa thông minh trên điện thoại hoặc máy tính bảng sẽ theo dõi vị trí của người dùng. Khi họ ra khỏi phạm vi, tính năng này sẽ tự động khóa cửa nếu cửa chưa được khóa. Ngược lại, khi người dùng trở về nhà, khóa sẽ tự động mở cửa, rất tiện lợi khi họ mang theo nhiều đồ tạp hóa.

Mặc dù geofencing được thiết kế để mang lại sự tiện ích, công nghệ GPS không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Chỉ cần một chút nhiễu tín hiệu cũng có thể khiến tính năng này hoạt động không chính xác, dẫn đến việc khóa hoặc mở khóa ngoài ý muốn. Do đó, việc có một phương án dự phòng cho khóa thông minh là quan trọng.

Cách mở khóa thông minh khi geofencing gặp sự cố

Nhiều người dùng trên diễn đàn Apple HomeKit đã phản ánh về việc tính năng geofencing bị kích hoạt ngẫu nhiên, gây ra sự bất tiện. Để tránh tình huống khó xử, người dùng nên đầu tư vào một khóa thông minh có chìa khóa cơ, có thể được cất giữ ở nơi dễ dàng tiếp cận, như trong hộc đựng đồ trên xe hơi.

Tuy nhiên, người dùng cũng nên biết rằng geofencing chỉ là một trong nhiều phương thức khóa/mở khóa mà khóa thông minh cung cấp. Hầu hết các ứng dụng đều có nút khóa/mở khóa dễ dàng và nhiều thiết bị còn được trang bị máy quét sinh trắc học hoặc bàn phím để mở khóa bằng dấu vân tay hoặc mã số. Một số khóa thậm chí cho phép chia sẻ quyền truy cập với bạn bè hoặc gia đình.

Mặc dù các thiết bị nhà thông minh mang lại nhiều lợi ích, không thể tránh khỏi những lỗi và trục trặc. Do đó, việc chuẩn bị cho những tình huống tiềm ẩn sẽ giúp người dùng có sẵn các phương pháp thay thế để sử dụng khi cần thiết.