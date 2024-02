Lợi nhuận 'ông lớn' ngành bia giảm gần 1.500 tỉ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023, Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đạt doanh thu 8.520 tỉ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022. Công ty lãi ròng 947 tỉ đồng, giảm 9% so với quý 4/2022 và đây là mức lợi nhuận thấp nhất theo quý kể từ quý 4/2021.

Sabeco giảm lợi nhuận gần 1.500 tỉ đồng so với năm 2022 SAB

Lũy kế cả năm 2023, Sabeco đạt tổng doanh thu thuần 30.461 tỉ đồng, giảm khoảng 13% và lợi nhuận trước thuế hơn 5.370 tỉ đồng, giảm hơn 21% so với năm 2022, gần 1.500 tỉ đồng. Theo giải trình từ công ty, doanh thu thuần thấp hơn so với năm 2022 do sự cạnh tranh gay gắt, nhu cầu tiêu dùng suy giảm bởi kinh tế trong nước cùng với việc thực hiện chặt chẽ Nghị định 100 về tiêu thụ rượu bia. Bên cạnh đó chi phí đầu vào và quản lý doanh nghiệp cũng cao hơn cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty đã tiết giảm các chi phí quảng cáo, khuyến mãi 8% xuống còn 2.813 tỉ đồng...

Mới đây, Sabeco đã chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng. Ước tính Sabeco sẽ chi khoảng 1.920 tỉ đồng để thanh toán cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 7.2 (tức 28 Tết Âm lịch).

Không những Sabeco, Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) cũng báo kết quả kinh doanh xuống dốc với doanh thu thuần năm 2023 đạt 7.757 tỉ đồng, giảm 8% và lợi nhuận trước thuế đạt 465,7 tỉ đồng, giảm 27% so với năm 2022. Mức lãi ròng năm 2023 của Habeco đã về mức thấp nhất trong 15 năm.