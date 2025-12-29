Lợi nhuận vượt chỉ tiêu, EVN kiến nghị đưa chi phí vận hành vào giá điện

Doanh thu tăng gần 12%, lợi nhuận vượt chỉ tiêu

Ngày 29.11, EVN cho biết, đến cuối năm 2025, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống (không bao gồm công suất nhập khẩu điện) đạt khoảng 87.600 MW, tăng khoảng 6.400 MW so với năm 2024. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ hai khu vực ASEAN về công suất nguồn điện.

Sản lượng điện thương phẩm năm 2025 toàn EVN ước đạt 287,9 tỉ kWh.

Năm 2025, EVN tiếp tục triển khai nhiều công trình lớn, có ý nghĩa xoay chuyển đối với ngành năng lượng. Tập đoàn và các đơn vị đã khởi công các dự án như nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, thủy điện tích năng Bác Ái.

Đồng thời, nhiều công trình nguồn và lưới điện trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào vận hành, tiêu biểu như thủy điện Hòa Bình mở rộng; đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên; cấp điện cho Côn Đảo; đốt dầu tổ máy 1 nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1...

Nhiều công trình điện quan trọng được đầu tư trong năm 2025 ẢNH: EVNSPC

Đáng chú ý, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn năm nay ước đạt 645.195 tỉ đồng, tăng 10,3% so với năm trước, trong đó doanh thu Công ty mẹ EVN đạt 543.779 tỉ đồng, tăng 11,8%. Vốn chủ sở hữu ước đạt 245.000 tỉ đồng, bằng 121,7% so với năm 2024.

Kết quả năm nay, EVN nộp ngân sách 26.351 tỉ đồng; hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận vượt chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao, góp phần giảm lỗ sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 - 2023. Ngoài ra, vốn đầu tư vào các công ty cổ phần dự kiến giá trị cổ tức thu về của EVN và các đơn vị đạt khoảng 2.926 tỉ đồng, với lợi suất cổ tức khoảng 7,06%.

Kiến nghị đưa chi phí vận hành và bảo trì vào giá điện

Theo Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn, trong năm tới 2026, EVN đặt mục tiêu điện thương phẩm đạt 309,32 tỉ kWh, chuẩn bị sẵn sàng phương án phụ tải tăng cao, đồng thời đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh có lợi nhuận. Chuẩn bị cho năm 2026, đại diện lãnh đạo EVN cũng đưa ra một số kiến nghị quan trọng liên quan đầu tư, giá điện, thị trường điện...

Cụ thể, EVN kiến nghị Bộ Công thương sớm quy định bổ sung chi phí đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống bảo vệ môi trường; cập nhật các ảnh hưởng liên quan đến công suất, hiệu suất; bổ sung các chi phí O&M (vận hành và bảo trì) vào phương án giá điện nhằm bảo đảm các nhà máy điện có khả năng thu hồi đủ chi phí để đáp ứng quy chuẩn mới.

EVN đề xuất bổ sung các chi phí vận hành và bảo trì vào giá điện ẢNH: EVN

Ngoài ra, Chính phủ sớm ban hành cơ chế giá điện đối với các nhà máy nhiệt điện thực hiện lộ trình đồng đốt chuyển đổi nhiên liệu; sớm hoàn thiện các nghị định và thông tư hướng dẫn luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ban hành cơ chế khuyến khích mạnh mẽ hơn cho chương trình điều chỉnh phụ tải; hướng dẫn chi tiết về mô hình dịch vụ năng lượng (ESCO).

Cùng với đó, EVN cũng đề xuất tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ Công thương.

Kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kho dữ liệu nhà thầu trên Hệ thống mua sắm công (VNEPS) của bộ, xây dựng các công cụ phân tích đối với các dữ liệu trong kho dữ liệu này để EVN nói riêng và các đơn vị trong toàn quốc nói chung có thể áp dụng các kết quả phân tích vào công tác đấu thầu trong thực tiễn.



