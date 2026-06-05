Lợi thế nào giúp du lịch thể thao Gia Lai bứt phá?

Ngày 5.6, tại phường Quy Nhơn (Gia Lai), Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM phối hợp Sở KH-CN tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Du lịch thể thao - cơ hội lớn cho kinh tế - xã hội Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai)".

Lợi thế khác biệt từ di sản võ cổ truyền

Theo TS Trần Việt Anh, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, thể thao hiện không chỉ phục vụ rèn luyện sức khỏe hay giải trí mà đã trở thành ngành kinh tế toàn cầu có quy mô hơn 600 tỉ USD mỗi năm và tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, UAE, Singapore hay Thái Lan đã sử dụng các sự kiện thể thao quốc tế như công cụ chiến lược để thu hút du khách, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

TS Trần Việt Anh, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, phát biểu tại hội thảo ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Gia Lai có hệ sinh thái tài nguyên đa dạng với bãi biển, đầm vịnh, bán đảo, sân golf, các cung đường chạy bộ và đạp xe ven biển; đồng thời có cao nguyên xanh, hồ, thác nước, rừng nguyên sinh và không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên được UNESCO ghi danh. Một trong những điểm nhấn được nhiều chuyên gia nhắc đến là võ cổ truyền Bình Định, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã gắn bó với vùng đất võ hàng trăm năm.

"Đây là nguồn tài nguyên văn hóa - thể thao đặc sắc, có thể tạo nên những sản phẩm du lịch thể thao Gia Lai mang đậm bản sắc riêng. Nếu khai thác hiệu quả những lợi thế này, Gia Lai hoàn toàn có khả năng hình thành hệ sinh thái du lịch thể thao quy mô lớn, kết nối giữa biển và đại ngàn, giữa văn hóa và thể thao, giữa du lịch và kinh tế sáng tạo, từ đó tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho địa phương trong nhiều thập niên tới", TS Trần Việt Anh nhấn mạnh.

Biểu diễn võ cổ truyền phục vụ khách du lịch tại Bảo tàng Quang Trung (Gia Lai) ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Các nghiên cứu trình bày tại hội thảo cho thấy võ cổ truyền Bình Định là một "di sản sống", hiện diện trong đời sống cộng đồng thông qua hoạt động luyện tập thường xuyên. Điều này cho phép du khách trực tiếp tham gia trải nghiệm thay vì chỉ xem biểu diễn.

Hiện nhiều võ đường nổi tiếng như Phan Thọ, Hồ Sừng, Phi Long Vịnh hay chùa Long Phước đã được đầu tư nâng cấp để phục vụ khách tham quan. Các sự kiện như Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam, các giải đấu võ thuật và chương trình biểu diễn định kỳ cũng góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất võ ra thế giới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc khai thác giá trị võ cổ truyền vẫn chủ yếu dừng ở biểu diễn và tổ chức sự kiện. Để gia tăng sức hút, địa phương cần phát triển các sản phẩm trải nghiệm chuyên sâu như mô hình "võ đường kết hợp homestay", tour "sống cùng võ sư", các khóa học võ ngắn hạn cho du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, cần xây dựng các tuyến du lịch kết nối võ cổ truyền với hệ thống di tích Tây Sơn, làng nghề truyền thống, ẩm thực và không gian văn hóa bản địa.

Khai thác "mỏ vàng" thể thao biển

Bên cạnh võ cổ truyền, khu vực ven biển Gia Lai được đánh giá là dư địa tăng trưởng lớn cho du lịch thể thao Gia Lai. Với khoảng 134 km bờ biển cùng nhiều danh thắng nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Cù Lao Xanh, Đầm Thị Nại, Mũi Vi Rồng hay Ghềnh Ráng, địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển các môn thể thao biển như lặn biển, chèo ván đứng (SUP), kayak, lướt sóng, bơi biển đường dài và nhiều hoạt động giải trí ngoài trời.

Giải đua mô tô nước thế giới (UIM-ABP Aquabike World Championship) được tổ chức tại vùng biển Quy Nhơn năm 2024 ẢNH: BTC

TS Phí Thị Hồng Linh, ĐH Kinh tế Quốc dân, cho rằng khu vực Phương Mai và Nhơn Hải (ở phường Quy Nhơn Đông) có điều kiện gió, sóng rất phù hợp cho lướt ván diều, lướt sóng và triathlon ven biển.

Theo bà Linh, Gia Lai nên tập trung nguồn lực xây dựng từ một đến hai điểm đến thể thao biển trọng điểm đạt chuẩn quốc tế, đồng thời duy trì một sự kiện thể thao biển quốc tế thường niên để tạo dấu ấn thương hiệu.

Đối với marathon, đây là loại hình có chi phí tổ chức không quá lớn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Người tham gia thường lưu trú nhiều ngày, góp phần gia tăng chi tiêu cho lưu trú, ẩm thực, mua sắm và các dịch vụ du lịch. Điểm khác biệt mà Gia Lai có thể tạo ra là các giải chạy kết hợp trải nghiệm biển đảo, di sản Tây Sơn, võ cổ truyền và văn hóa bản địa, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố thể thao đơn thuần.

Xây dựng hệ sinh thái thay vì chỉ tổ chức sự kiện

Theo các chuyên gia, một trong những hạn chế hiện nay là địa phương vẫn phụ thuộc khá nhiều vào các sự kiện đơn lẻ như Amazing Bình Định Fest, giải đua thuyền máy UIM F1H2O hay các giải marathon…

Giải đua thuyền máy UIM F1H2O tổ chức ở Quy Nhơn năm 2024 ẢNH: BTC

TS Thái Trí Dũng, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, cho rằng Gia Lai cần chuyển từ tư duy "tổ chức sự kiện thể thao" sang "quản trị hệ sinh thái du lịch thể thao". Điều này đòi hỏi xây dựng chuỗi sự kiện diễn ra quanh năm, phát triển sản phẩm bổ trợ, kết nối văn hóa địa phương với dịch vụ trải nghiệm và truyền thông điểm đến một cách bài bản.