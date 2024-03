Lối thoát nào cho bế tắc ở Haiti?

Đến hiện tại, thủ đô Port-au-Prince và miền tây Haiti tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng do làn sóng bạo lực băng nhóm và tình trạng vô chính phủ gây ra. Các nhóm tội phạm đang đẩy mạnh nỗ lực tàn phá ở khắp đất nước nhằm lật đổ Thủ tướng Ariel Henry. AFP đưa tin sân bay Haiti vẫn đóng cửa trong khi cảng chính, đầu mối quan trọng trong nhập khẩu thực phẩm, đã liên tục báo cáo tình trạng cướp bóc sau khi các dịch vụ tạm thời bị đình chỉ.

Tình trạng đốt phá xảy ra ở khắp Port-au-Prince Reuters

Theo Tổ chức Di cư quốc tế, với tình trạng hỗn loạn ngày một gia tăng, thi thể nhiều người thiệt mạng do các vụ đụng độ đã xuất hiện trên khắp đường phố ở Port-au-Prince. Bạo lực khiến ít nhất 362.000 người phải di dời đến nơi an toàn hơn trong nước. An ninh ở các đại sứ quán nước ngoài tại Haiti cũng đang được thắt chặt. Sau khi Mỹ thông báo rút bớt nhân viên ngoại giao về nước để đảm bảo an toàn, Liên minh Châu Âu (EU) và Đức cũng chuyển đại sứ quán đến Cộng hòa Dominica cho đến khi có thông báo mới, theo Đài DW.

Trùm tội phạm muốn chiếm chính quyền, Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp

Trước tình hình trên, các nước láng giềng đang nỗ lực tái lập trật tự ở Haiti, vốn nghèo nhất tây bán cầu. CARICOM, liên minh của các quốc gia Caribe, đã triệu tập đặc phái viên từ Mỹ, Pháp, Canada và Liên Hiệp Quốc tới Jamaica thảo luận về các giải pháp khả thi để thúc đẩy đối thoại chính trị.

Tổng thống Nayib Bukele của El Salvador, người dày dặn kinh nghiệm trong việc trấn áp các băng nhóm tội phạm, cũng đã ngỏ ý giúp Haiti thoát bế tắc.