Lời xin lỗi muộn màng của nữ giúp việc hành hạ cụ bà 82 tuổi

Ngày 27.1, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an P.Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Trương Thị Bắc (47 tuổi, trú xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội hành hạ người khác.

Bị can Trương Thị Bắc ẢNH: T.C

Bà Bắc là người trong đoạn clip dài 13 phút có hành vi bạo hành cụ Hoàng Thị N. (82 tuổi, trú P.Hai Bà Trưng, Hà Nội) gây xôn xao mạng xã hội trong những ngày qua.

Nữ giúp việc thừa nhận tát, bóp cổ, kéo chân cụ bà 82 tuổi

Tại cơ quan công an, bà Bắc đã thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành của mình.

Bị can khai, ngày 20.11.2025, qua các mối quan hệ, Bắc được anh N.V.C (trú tại P.Bạch Mai, Hà Nội), thuê chăm sóc mẹ là cụ N. tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Bắc và anh C. thỏa thuận công việc là tắm rửa, nấu nướng, vệ sinh cá nhân, phục vụ ăn uống toàn thời gian cho cụ N. trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn và sau khi về nhà điều trị.

Trương Thị Bắc khai, từ thời điểm theo cụ N. về nhà riêng tại ngõ 190 Lò Đúc để làm việc, do cụ N. nằm liệt giường nên mọi nhu cầu sinh hoạt của cụ N. đều do Bắc đảm nhiệm. Từ đó, Bắc có hành vi quát mắng, chửi bới cụ N. khi cụ bà không nghe theo những yêu cầu của Bắc; hoặc không phối hợp khi bị can dọn dẹp vệ sinh cá nhân, khi cho ăn.

"Nếu cụ N. không chịu ăn thì tôi sẽ quát to để bắt phải ăn. Vào các ngày 6, 8 và 9.1, tôi có thêm những hành vi như dùng tay tát vào vùng mặt nhiều lần. Khi thay quần áo hoặc vệ sinh cá nhân cho cụ N, sẽ bóp cổ hoặc kéo lê tay chân của cụ N. trên giường từ vị trí này sang vị trí khác. Tôi nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, kính mong cơ quan công an xem xét", bị can khai nhận.

Trương Thị Bắc tại cơ quan công an ẢNH: T.C

Nữ bị can cho hay, khi được thuê, người này biết rõ tình trạng sức khỏe của cụ N. không thể đi lại, không được tỉnh táo và minh mẫn… Bắc cũng không có mâu thuẫn gì với nạn nhân nhưng vẫn bạo hành.

Lời xin lỗi muộn màng

Cũng tại cơ quan, Trương Thị Bắc thừa nhận: "Tôi biết sai rồi, bây giờ tôi có nói gì thì tôi cũng không đúng một tý nào. Tôi làm như thế này, tôi không dạy được con mình rồi…”.

Theo lời khai của Bắc, người này sinh ra trong một gia đình thuần nông tại tỉnh Thanh Hoá. Từ nhỏ không được đi học, đến tuổi trưởng thành thì lấy chồng rồi sinh được một con gái. Sau khi ly hôn, Bắc để con cho người thân nuôi rồi đi làm thuê kiếm sống.

Năm 2017, khi làm giúp việc cho một gia đình tại Hà Nội, Bắc đã trộm cắp tài sản của gia chủ, bị TAND Q.Long Biên xử phạt 8 tháng tù treo, thử thách 6 tháng.

Vụ cụ bà 82 tuổi bị bạo hành: Khởi tố nữ giúp việc tội hành hạ người khác

Trong khi đó, trao đổi với Thanh Niên, bà N.K.D (54 tuổi, trú P.Bạch Mai, Hà Nội, con gái cụ N.) cho biết, nhận thấy bà Bắc là người nhanh nhẹn, hòa nhã, nên gia đình đã thuê chăm sóc cụ N. tại nhà với mức lương 11 triệu đồng/tháng, có lương tháng thứ 13 và nghỉ tết 10 ngày.

Sau khi bị bạo hành, bà D. cho biết, cụ N. đã yếu đi rõ rệt. Thậm chí, hoảng loạn mỗi khi nhắc đến tên Bắc.

"Tôi và gia đình rất ân hận, chúng tôi không bao giờ ngờ được thuê người giúp việc về để chăm sóc mẹ nhưng chính họ lại bạo hành mẹ tôi", bà D. nói.

Anh N.V.C (con trai cụ N.) cho hay, sau khi làm đơn trình báo Công an P.Hai Bà Trưng về việc cụ N. bị bạo hành, bà Bắc có nhắn tin qua Zalo để xin lỗi "vì đã có những hành vi không đúng với cụ N.", sau đó, Bắc tiếp tục nhờ con gái gửi tin nhắn xin lỗi đến anh C. Tuy nhiên, anh C. cho rằng lời xin lỗi đến quá muộn, thậm chí bà Bắc cũng không đến gặp gia đình từ khi họ phát hiện vụ việc.