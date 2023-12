Lona 'lột xác' để thoát mác á hậu khi làm ca sĩ

Cô gái sinh năm 2000, quê Quảng Nam này được xem là "người đẹp tri thức" khi nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, giải thưởng tiếng Anh cấp tỉnh, được kết nạp Đảng vào năm học lớp 12, sau đó đỗ vào Trường đại học Đà Nẵng, Khoa Kinh doanh quốc tế. Cô cũng từng vào Top 10 Miss Grand International 2019 tổ chức tại Venezuela; đạt giải thưởng Ấn tượng do Ban giám khảo bình chọn, giải ba cuộc thi hát Trời sinh một cặp mùa 4 năm 2020; có mặt trong Top 10 cuộc thi King of Rap 2020; và giải Thí sinh ấn tượng nhất tại The Heroes - Hòa âm ánh sáng 2021. Ba năm theo đuổi con đường ca hát (đã trải qua một khóa huấn luyện ngắn hạn về kỹ năng biểu diễn tại Hàn Quốc vào tháng 5.2023), đến nay Lona vẫn luôn ví mình như "người thử việc", dù đã ra nhiều sản phẩm âm nhạc và có các bản hit như Thích hay yêu còn chưa biết, Đố anh quên được em…



Ca sĩ Lona Kiều Loan trong MV mới S.V

Mới đây, Lona cho ra mắt MV mới Vì yêu anh (Hoàng Thống sáng tác, Kent Trần hòa âm, Rain Dinh đạo diễn) kết hợp nhiều thể loại nhạc như Electronic Dance, Pop, Trap, House nhằm giúp cô khoe giọng hát, vũ đạo uyển chuyển với các thể loại nhảy mới như Jazz Funk, Wacking, Floorwork; cùng thần thái bốc lửa, sôi động phù hợp với không khí của những bữa tiệc cuối năm.

Trong năm 2023, Lona đã có mặt trong danh sách 10 Nghệ sĩ mảng âm nhạc có lượt view cao nhất trên TikTok do TikTok Global thống kê.