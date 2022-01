Long An: 2 người tử vong, 3 người cấp cứu nghi bị ngộ độc trong căn chòi

Chiều 7.1, tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Phòng Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp Công an H.Bến Lức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi 2 người tử vong trong chòi lá ở cánh đồng thuộc ấp 4, xã Thạnh Lợi, H.Bến Lức để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, người dân địa phương nghe tiếng kêu cứu từ căn chòi lá ở cánh đồng thuộc ấp 4, xã Thạnh Lợi, H.Bến Lức nên chạy đến. Đến nơi, người dân thấy 3 người đàn ông ôm bụng oằn oại và 2 người tử vong.





Ngay lập tức, 3 người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê gồm: L.V.Đ (45 tuổi), Đ.V.N (52 tuổi, cùng ngụ H.Cầu Kè, Trà Vinh), D.V.T (37 tuổi, ngụ H.Tiểu Cần, Trà Vinh).

Hai nạn nhân tử vong là ông L.V.M (71 tuổi, ngụ xã Đông Thuận, H.Trảng Bàng, Tây Ninh), T.P.V (65 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Long An). Lực lượng chức năng Công an tỉnh Long An đã thu giữ số nước còn lại trong chai ở căn chòi để giám định, điều tra làm rõ vụ việc.