Long An: Bắt bị can đập ô tô, chém đứt lìa bàn tay người khác

Ngày 29.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa (Long An) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Võ Hữu Chí (30 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, H.Đức Hòa, Long An), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 31.12.2022, Nguyễn Võ Hữu Chí và nhiều người khác mang theo hung khí nguy hiểm cùng ông P.V.L (67 tuổi) xông vào sân nhà bà T.T.T (76 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Viện KSND H.Đức Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm Nguyễn Võ Hữu Chí CACC

Tại sân nhà bà T., nhóm người này gặp chị N.T.K.C (38 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM, con bà T.) đang ngồi trong xe ô tô. Giữa chị C. và nhóm người này có lời qua tiếng lại, trong đó có 1 người tác động vào xe ô tô của chị C. nên chị tức giận, điều khiển xe tông vào nhóm này làm 1 người gãy chân.



Ngay sau đó, nhóm người của ông L. xông vào đập phá ô tô của chị C. Thấy vậy, ông N.H.N (44 tuổi) và em trai là N.M.T (40 tuổi, cùng là con bà T.) xông ra giải cứu em gái đang bị kẹt trong xe ô tô.

Trong lúc xô xát, Nguyễn Võ Hữu Chí cầm dao tự chế chém đứt lìa bàn tay trái của ông N. và gây thương tích vùng thắt lưng của ông T. Sau đó, nhóm người của ông L. rời khỏi hiện trường.

Nhờ cấp cứu kịp thời nên bàn tay trái của ông N. nối lại được, nhưng gần như mất tác dụng. Kết quả giám định tỷ lệ thương tật của ông N. là 51%, ông T. là 2%; xe ô tô bị đập phá thiệt hại 35 triệu đồng. Lúc xảy ra vụ án, chị C. đang có thai; còn ông N. bị bệnh động kinh từ nhỏ.

Trước đó, ông L. cho rằng một phần tại đường đi công cộng (được nhà nước xây dựng năm 2005) ngang nhà bà T. có một phần là đất của ông, trong khi bà T. không bồi thường vì cho rằng đường do nhà nước làm, bà không liên quan. Ông L. đã khởi kiện dân sự về tranh chấp này nhưng TAND H.Đức Hòa tuyên xử yêu cầu của ông L. đối với bà T. là không có cơ sở để chấp nhận, nên bác bỏ.

Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa (Long An) cũng cho biết, việc giải quyết vụ án có một phần bị chậm do tại hiện trường, một số người khác cũng có hành vi có dấu hiệu phạm tội hình sự cần phải được làm rõ. Đơn vị này đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý những người có liên quan.