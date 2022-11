Long An: Bắt nghi phạm sát hại chủ quán cà phê cướp tài sản

Chiều 28.11, tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ công an) và Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp Trương Công Minh (45 tuổi, ngụ xã Phước Lâm, H.Cần Giuộc, Long). Đây là nghi phạm sát hại chủ quán cà phê và cướp tài sản. Hiện nghi phạm được di lý về Long An để phục vụ điều tra theo thẩm quyền.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 25.11, Minh vào quán cà phê gần khu vực cầu Mồng Gà (ấp 3, xã Long An, H.Cần Giuộc). Lúc này, tại quán chỉ có chủ quán là chị H.H.D. (41 tuổi, quê xã Khánh Bình, H.Trần Văn Thời, Cà Mau). Trong lúc nói chuyện, giữa Minh và chị D. xảy ra mâu thuẫn. Lợi dụng chị D. mất cảnh giác, Minh rút dao Thái Lan đâm trúng 2 nhát vào lưng khiến nạn nhân tử vong tại sàn nhà.

Biết chị K. đã tử vong, Minh ra cướp tài sản gồm nhiều vòng vàng trên người nạn nhân cùng số tiền hơn 8 triệu đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.





Tối cùng ngày, Minh đến xã Ngọc Định, H. Định Quán (Đồng Nai) lẩn trốn. Lần theo dấu vết, khoảng 10 giờ 30 ngày 27.11 (tức sau 42 giờ từ lúc gây án), lực lượng CSHS Công an tỉnh Long An và Cục CSHS đã bắt giữ hung thủ cùng nhiều tang vật.

Hiện, vụ sát hại chủ quán cà phê và cướp tài sản đang Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, làm rõ.