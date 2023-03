Long An: Bắt tạm giam giám đốc trung tâm dạy nghề nhận hối lộ

Ngày 4.3, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Đào Đức Hạnh (52 tuổi, ngụ TT.Nhà Bè, H.Nhà Bè, TP.HCM), Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Trung tâm dạy nghề Hàng Giang (trụ sở tại ấp 2, xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, Long An) là cơ sở dạy nghề tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được thành lập và hoạt động từ tháng 7.2014 đến nay.

Ông Đào Đức Hạnh nghe đọc quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An. L.Đ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Đào Đức Hạnh đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, thông qua các đầu mối trung gian nhận tiền của nhiều học viên chưa đủ điều kiện để được cung cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, đồng thời báo cáo, đề xuất Sở GTVT Long An tổ chức thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hạng 3.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của Đào Đức Hạnh L.Đ.

Trung tâm tâm dạy nghề Hàng Giang có chức năng, nhiệm vụ đào tạo sơ cấp các nghề: thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa, máy trưởng phương tiện thủy nội địa; bồi dưỡng, cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ đặc biệt trong lĩnh vực phương tiện thủy nội địa.

Theo thông tin ban đầu, mỗi năm, trung tâm này tuyển sinh, đào tạo khoảng 500 học viên (bao gồm 100 học viên sơ cấp và khoảng 400 học viên đào tạo dưới 3 tháng).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng vụ án Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang nhận hối lộ.