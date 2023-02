Long An: Bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ bán vé số dạo

Sáng 9.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Long An) cho biết, đơn vị đã bàn giao Lê Văn Phương (23 tuổi, ngụ ấp Long An, xã Long Trì, H.Châu Thành, Long An) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người. Đây là nghi phạm sát hại người phụ nữ bán vé số dạo.

Khu vực phát hiện người phụ nữ bán vé số dạo bị sát hại KHÔI NGUYÊN

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 8.2, người dân đi ngang qua công viên thuộc TT.Tầm Vu, H.Châu Thành, phát hiện chị N.T.H.T (37 tuổi, ngụ ấp Quan Khương, xã Quơn Long, H.Chợ Gạo, Tiền Giang), làm nghề bán vé số dạo, tử vong nằm sát hàng rào, có tấm chăn phủ kín mặt. Khi mở chăn ra, người dân thấy nhiều vết thương trên vùng đầu, nhiều máu khô ở vạt áo của nạn nhân.



Nhận được tin báo, lực lượng Công an H.Châu Thành nhanh chóng có mặt, phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khám nghiệm tử thi, đồng thời trích xuất camera an ninh xung quanh phục vụ công tác điều tra.

Tập trung truy xét, trưa cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an H.Châu Thành bắt giữ Lê Văn Phương. Sau nhiều giờ quanh co, cuối cùng nghi phạm thừa nhận ra tay sát hại chị T. do bị nạn nhân đòi nợ nhiều lần.