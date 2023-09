Long An: Bị cáo đánh chết con riêng người tình đã tử vong

Ngày 13.9, tin từ Công an H.Bến Lức (Long An) cho biết, đơn vị đã ban hành thông báo về việc bị cáo Nguyễn Thanh Ninh (30 tuổi, quê quán xã Phú Đông, H.Tân Phú Đông, Tiền Giang), người đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an H.Bến Lức, đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An.

Theo thông báo, bị cáo Nguyễn Thanh Ninh tử vong do choáng nhiễm trùng, suy đa cơ quan, viêm phổi.

Bị cáo Nguyễn Thanh Ninh tại phiên tòa sơ thẩm BẮC BÌNH

Trước đó, ngày 7.7, TAND H.Bến Lức xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Ninh 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích, dẫn đến chết người. Nạn nhân là bé trai 21 tháng tuổi, con riêng của chị T.H, chung sống như vợ chồng với Ninh.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2.2022, thông qua mạng xã hội, Ninh và chị H. quen biết nhau và nảy sinh tình cảm. Chị H. mang theo con trai đến sống chung với Ninh tại nhà trọ trên địa bàn ấp 2, xã Mỹ Yên, H.Bến Lức, Long An. Trong khoảng 3 tháng chung sống, bé trai thường khóc đêm, Ninh có dùng tay đánh bé vài lần và kêu chị H. đưa bé cho ba ruột nuôi, nhưng chị H. không đồng ý.

Khoảng 23 giờ ngày 31.5.2022, trong lúc ẵm bé đi vệ sinh, Ninh dùng tay tát vào gò má bé. Do bị đánh, bé khóc lớn. Lúc này, Ninh hất mạnh làm bé rơi trúng kệ chén và sọt rác, đầu va chạm vào cạnh của sàn nước và nền gạch gây chấn thương sọ não và bầm vùng mặt bên trái. Lúc này, chị H. tỉnh giấc, ngồi dậy ôm bé lên nệm, lau vết thương và chăm sóc.

Đến khoảng 2 giờ sáng 1.6.2022, Ninh thấy con riêng của người tình không cử động, cơ thể lạnh cóng nên đôi tình nhân chở bé đến Trung tâm y tế H.Bến Lức cấp cứu, nhưng bác sĩ kết luận bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Các bác sĩ ở Trung tâm y tế H.Bến Lức hoài nghi vì cơ thể bé có nhiều thương tích cũ lẫn mới nên trình báo sự việc cho Công an H.Bến Lức để điều tra làm rõ.

Sau khi TAND H.Bến Lức tuyên án sơ thẩm, ông Lại Trần Nhất Tâm (ngụ Long An) - cha ruột của nạn nhân, đã có đơn kháng cáo, yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với Ninh.

Sau khi nhận được thông báo của Công an H.Bến Lức về việc bị cáo Ninh tử vong, ông Tâm đã rút đơn kháng cáo.