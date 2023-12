Long An: Cháy kho chứa đồ cũ trong nhà, 1 người tử vong

Sáng 4.12, tin từ Công an TP.Tân An (Long An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy kho chứa đồ cũ trong nhà khiến một người đàn ông tử vong.

Hiện trường ông H. tử vong B.B

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, kho chứa đồ cũ trong nhà ông H. (46 tuổi) ở hẻm 57, đường Nguyễn Văn Tạo, P.4, TP.Tân An (Long An) bất ngờ bốc cháy.

Sau khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện ông H. tử vong tại cửa kho, cơ thể cháy đen, bốc mùi khét. Ông là nhân viên một chi nhánh ngân hàng TMCP tại TP.Tân An

Cơ quan chức năng tỉnh Long An đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến ông H. tử vong.