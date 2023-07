Long An có số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều nhất ĐBSCL

Chiều 28.7, tại TP.Tân An, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023 với chủ đề "Long An - Hội nhập và phát triển". Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023).

Tham dự hội nghị có ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM; ông Oigawa Kazuhiko, Thống đốc tỉnh Ibaraki; ông Morita Takushi, Phó chủ tịch HĐND TP.Okayama, cùng đại diện nhiều nhà đầu tư Nhật Bản...

Hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023 diễn ra tại Hội trường Thống Nhất của UBND tỉnh Long An BẮC BÌNH

Phát biểu tại hội nghị, ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM cho biết, Long An là địa phương có vị trí quan trọng trong kết nối TP.HCM với các tỉnh, thành ĐBSCL; không chỉ là tỉnh có tài nguyên nông nghiệp phong phú, hàng đầu cả nước mà còn không ngừng chuyển đổi sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Long An cũng là địa phương có số lượng doanh nghiệp (DN) Nhật Bản đầu tư nhiều nhất trong khu vực ĐBSCL.

Ông Ono Masuo hy vọng tỉnh Long An sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, ban hành những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, góp phần tạo thêm sự hấp dẫn để nhiều DN Nhật Bản đến đầu tư.



Lễ ký kết hợp tác giữa tỉnh Long An với các nhà đầu tư Nhật Bản BẮC BÌNH

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An, khẳng định tỉnh Long An rất quan tâm, xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với các địa phương Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, tiêu biểu như là tỉnh Hyogo, Ibaraki, Wakayama, Nakagawa… đặc biệt là về hợp tác kinh tế song phương.

Hiện, Long An đã thu hút nhiều DN Nhật Bản đầu tư vào 138 dự án với vốn khoảng 767 triệu USD. Các dự án của Nhật Bản tại Long An không ngừng mở rộng quy mô và tăng vốn đầu tư, cho thấy DN Nhật Bản vẫn đặt niềm tin vào môi trường đầu tư của Long An và các dự án của Nhật Bản đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.



Sáng cùng ngày, tại H.Bến Lức, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ động thổ nhà hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, với diện tích gần 7.000m2. Công trình được thiết kế gồm nhiều khu vực, như: nhà văn hóa, nhà hàng, khu triển lãm, các tiểu cảnh mang đặc trưng văn hóa Việt Nam và Nhật Bản. Khi đưa vào sử dụng, nhà hữu nghị sẽ phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần cho hơn 30.000 gia đình sinh sống trong đó và người dân tỉnh Long An nói chung. Công trình còn là nơi giao lưu văn hóa, biểu tượng của tình hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Nhật.

Triển lãm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giữa Việt Nam - Nhật Bản tại Long An diễn ra trong 2 ngày 28 và 29.7 BẮC BÌNH

Cũng tại H.Bến Lức, tỉnh Long An phối hợp với phía Nhật Bản triển lãm ảnh hoạt động đối ngoại giữa tỉnh với các địa phương Nhật Bản; trưng bày các sản phẩm truyền thống của Việt Nam, sản phẩm từ doanh nghiệp Nhật Bản; giao lưu ẩm thực truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản; trình bày nghệ thuật xếp giấy Nhật Bản... và nhiều hoạt động khác.