Long An đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều dự án lớn

Ngày 19.4, UBND tỉnh Long An tổ chức động thổ, khởi công và khánh thành nhiều dự án có quy mô lớn để chào mừng 50 năm đất nước thống nhất. Tham dự sự kiện có Phó thủ tướng Mai Văn Chính.

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính (thứ 3 từ trái qua) dự lễ khởi công Dự án khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, H.Bến Lức, Long An

ẢNH: B.B

Cụ thể, tại H.Bến Lức, UBND tỉnh Long An tổ chức khởi công Dự án khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch (tọa lạc xã Thanh Phú, H.Bến Lức), do Liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB - Công ty CP Tập đoàn Ecopark đầu tư. Dự án có quy mô hơn 220 ha, tổng vốn đầu tư gần 17.000 tỉ đồng.

Theo tỉnh Long An, đây là dự án mang ý nghĩa chiến lược trong việc định hình và phát triển hệ sinh thái đô thị kiểu mẫu, đảm bảo sự cân bằng giữa kinh tế - cộng đồng - sinh thái, hình thành không gian sống chất lượng cao, hài hòa giữa con người và thiên nhiên, đồng thời tích hợp đầy đủ các chức năng thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế và du lịch… đáp ứng xu thế đô thị hóa bền vững.

Tại H.Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức lễ khởi công Dự án khu dân cư Mai Bá Hương, quy mô 148 ha, tổng mức đầu từ 1.500 tỉ đồng; lễ động thổ Khu công nghiệp Tandoland, quy mô 250 ha, tổng vốn đầu tư 3.100 tỉ đồng. Cả 2 dự án này tọa lạc xã Lương Hòa, H.Bến Lức.

Tại H.Đức Hòa, tỉnh tổ chức thông xe kỹ thuật đường tỉnh 823D - trục mở mới tây bắc kết nối Long An với TP.HCM. Công trình có chiều dài 14 km, tổng vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng tỉnh Long An làm chủ đầu tư.

Tại H.Đức Hòa cũng diễn ra lễ khánh thành Dự án nhà máy sản xuất phụ kiện và phụ tùng cho ngành ô tô của Công ty Shiliduo Development. Dự án có tổng vốn đầu tư 350 tỉ đồng, quy mô 28 ha, trong KCN Hựu Thạnh.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết 4 sự kiện nêu trên cùng với sự kiện khởi công xây dựng nhà lưu niệm 2 nhà cách mạng Võ Văn Tần, Võ Văn Ngân và trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử khu vực ngã tư Đức Hòa tổ (chức ngày 18.4, tại H.Đức Hòa) là các sự kiện được tỉnh Long An chào mừng 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025)