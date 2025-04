Long An còn 60 xã, phường, lấy ý kiến nhân dân sáp nhập với Tây Ninh

TP.Tân An còn 3 phường, phường trung tâm đặt tên Long An

Ngày 16.4, Văn phòng Tỉnh ủy Long An phát đi thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh từ 186 xã, phường, thị trấn còn 56 xã và 4 phường; đề án sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại TP.Tân An.

Tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân, nhất là đối với việc xác định Trung tâm hành chính - chính trị mới và xác định tên gọi đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Sau sáp nhập, TP.Tân An còn lại 3 phường, trong đó phường trung tâm đặt tên Long An ẢNH: B.B

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, 13 xã, phường của TP.Tân An còn lại 3 phường. Cụ thể, Hợp nhất các phường 1, 3, 4, 5, 6, xã Hướng Thọ Phú và một phần xã Bình Thạnh, H.Thủ Thừa thành phường mới có tên là P.Long An, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại P.1 cũ.

Hợp nhất P.7 và các xã Bình Tâm, Nhơn Thạnh Trung, An Vĩnh Ngãi, lấy tên là P.Tân An, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Bình Tâm cũ.

Hợp nhất 2 phường Khánh Hậu, Tân Khánh và xã Lợi Bình Nhơn, lấy tên là P.Khánh Hậu, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại P.Khánh Hậu cũ.

Phường còn lại trên địa bàn tỉnh Long An sau sáp nhập là Kiến Tường trên cơ sở sáp nhập các phường 1, 2, 3 thuộc TX.Kiến Tường, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại P.1 cũ.

Phương án sắp xếp các xã, thị trấn

56 xã của tỉnh Long An và trung tâm hành chính - chính trị được sắp xếp như sau:

Hợp nhất các xã Hưng Điền, Hưng Điền B, Hưng Hà (H.Tân Hưng), lấy tên là xã Hưng Điền, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Hưng Điền B cũ.

Hợp nhất các xã Vĩnh Châu B, Hưng Thạnh, Thạnh Hưng (H.Tân Hưng), lấy tên là xã Vĩnh Thạnh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Hưng Thạnh cũ.

Hợp nhất 2 xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lợi và TT.Tân Hưng H.Tân Hưng), lấy tên là xã Tân Hưng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TT.Tân Hưng cũ.

Hợp nhất các xã Vĩnh Đại, Vĩnh Bửu, Vĩnh Châu A (H.Tân Hưng), lấy tên là xã Vĩnh Châu, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Vĩnh Đại cũ.

Hợp nhất các xã Tuyên Bình, Tuyên Bình Tây, một phần xã Vĩnh Thuận (ấp Cà Na), phần còn lại xã Thái Bình Trung (trừ ấp Trung Vĩnh, một phần ấp Trung Liêm), một phần xã Vĩnh Bình thuộc H.Vĩnh Hưng, lấy tên là xã Tuyên Bình, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Vĩnh Bình cũ.

Hợp nhất TT.Vĩnh Hưng, phần còn lại xã Vĩnh Trị (trừ ấp Rộc Đô), phần còn lại xã Vĩnh Thuận, một phần xã Thái Trị (ấp Bàu Nâu), một phần xã Thái Bình Trung (ấp Trung Vĩnh), một phần xã Vĩnh Bình thuộc H.Vĩnh Hưng, lấy tên là xã Vĩnh Hưng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TT.Vĩnh Hưng cũ.

Hợp nhất các xã Khánh Hưng, Hưng Điền A, Thái Bình Trung (một phần nhỏ ấp Trung Liêm), xã Vĩnh Trị (ấp Rọc Đô), xã Thái Trị (trừ ấp Bàu Nâu) thuộc H.Vĩnh Hưng, lấy tên là xã Khánh Hưng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Khánh Hưng cũ.

Hợp nhất các xã Tuyên Thạnh, Thạnh Hưng (TX.Kiến Tường) và một phần xã Bắc Hòa (ấp Thận Cần) thuộc H.Tân Thạnh, lấy tên là xã Tuyên Thạnh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Thạnh Hưng cũ.

Hợp nhất các xã Thạnh Trị, Bình Tân, Bình Hiệp (TX.Kiến Tường) và xã Bình Hòa Tây (H.Mộc Hoá), lấy tên là xã Bình Hiệp, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Bình Hiệp cũ.

Hợp nhất các xã Bình Hòa Đông, Bình Hòa Trung, Bình Thạnh (H.Mộc Hóa), lấy tên là xã Bình Hòa, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Bình Hòa Đông cũ.

Hợp nhất 2 xã Tân Thành, Tân Lập và TT.Bình Phong Thạnh (H.Mộc Hóa), lấy tên là xã Mộc Hóa, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TT.Bình Phong Thạnh cũ.

Hợp nhất các xã Hậu Thạnh Đông, Hậu Thạnh Tây và phần còn lại xã Bắc Hòa (H.Tân Thạnh), lấy tên là xã Hậu Thạnh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Hậu Thạnh Đông cũ.

Hợp nhất các xã Nhơn Hoà Lập, Nhơn Hòa, Tân Lập (H.Tân Thạnh), lấy tên là xã Nhơn Hòa Lập, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Tân Lập cũ.

Hợp nhất các xã Tân Thành, Tân Ninh, Nhơn Ninh (H.Tân Thạnh), lấy tên là xã Nhơn Ninh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Tân Ninh cũ.

Hợp nhất các xã Kiến Bình, Tân Bình, Tân Hòa và TT.Tân Thạnh (H.Tân Thạnh), lấy tên là xã Tân Thạnh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TT.Tân Thạnh cũ.

Hợp nhất 2 xã Tân Hiệp, Thuận Bình (H.Thạnh Hóa), xã Bình Hòa Hưng (H.Đức Huệ), lấy tên là xã Bình Thành, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Tân Hiệp cũ.

Hợp nhất các xã Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Phú, Thạnh Phước (H.Thạnh Hóa), lấy tên là xã Thạnh Phước, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Thạnh Phú cũ.

Hợp nhất các xã Thủy Tây, Thạnh An và TT.Thạnh Hóa (H.Thạnh Hóa), lấy tên là xã Thạnh Hóa, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TT.Thạnh Hóa cũ.

Hợp nhất các xã Thủy Đông, Tân Tây, Tân Đông (H.Thạnh Hóa), lấy tên là xã Tân Tây, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Tân Tây cũ.

Hợp nhất TT.Thủ Thừa, phần còn lại xã Nhị Thành, phần còn lại xã Bình Thạnh và một phần xã Tân Thành (H.Thủ Thừa), lấy tên là xã Thủ Thừa, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TT.Thủ Thừa cũ.

Hợp nhất 2 xã Mỹ An, Mỹ Phú (H.Thủ Thừa), lấy tên là xã Mỹ An, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Mỹ Phú cũ.

Hợp nhất các xã Bình An, Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Tân Thành (H.Thủ Thừa), lấy tên là xã Mỹ Thạnh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Mỹ Thạnh cũ.

Hợp nhất các xã Tân Long, Long Thạnh, Long Thuận (H.Thủ Thừa), lấy tên là xã Tân Long, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Tân Long cũ.

Hợp nhất các xã Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây, Mỹ Thạnh Bắc (H.Đức Huệ), lấy tên là xã Mỹ Quý, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Mỹ Quý Tây cũ.

Hợp nhất các xã Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Thạnh Đông, Mỹ Bình và TT.Đông Thành (H.Đức Huệ), lấy tên là xã Đông Thành, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TT.Đông Thành cũ.

Hợp nhất các xã Bình Hòa Bắc, Bình Hòa Nam, Bình Thành (H.Đức Huệ), lấy tên là xã Đức Huệ, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Bình Hòa Nam cũ.

Hợp nhất các xã Lộc Giang, An Ninh Đông, An Ninh Tây (H.Đức Hòa), lấy tên là xã An Ninh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã An Ninh Đông cũ.

Hợp nhất 2 xã Hiệp Hòa, Tân Phú và TT.Hiệp Hòa (H.Đức Hòa), lấy tên là xã Hiệp Hòa, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Hiệp Hòa cũ.

Hợp nhất 2 xã Đức Lập Thượng, Tân Mỹ và TT.Hậu Nghĩa (H.Đức Hòa), lấy tên là xã Hậu Nghĩa, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TT.Hậu Nghĩa cũ.

Hợp nhất các xã Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Đông (H.Đức Hòa), lấy tên là xã Hòa Khánh, trung tâm chính trị hành chính đặt tại xã Hòa Khánh Nam cũ.

Hợp nhất xã Đức Lập Hạ, một phần xã Đức Hòa Thượng, xã Mỹ Hạnh Bắc (H.Đức Hòa), lấy tên là xã Đức Lập, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Mỹ Hạnh Bắc cũ.

Hợp nhất phần còn lại xã Đức Hòa Thượng, xã Mỹ Hạnh Nam, xã Đức Hoà Đông (H.Đức Hòa), lấy tên là xã Mỹ Hạnh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Mỹ Hạnh Nam cũ.

Hợp nhất TT.Đức Hòa và 2 xã Đức Hòa Hạ, Hựu Thạnh (H.Đức Hòa), lấy tên là xã Đức Hòa, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TT.Đức Hoà cũ.

Hợp nhất các xã Thạnh Hòa, Thạnh Lợi, Lương Bình (H.Bến Lức), lấy tên là xã Thạnh Lợi, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Thạnh Lợi cũ.

Hợp nhất các xã Thạnh Đức, Bình Đức, Nhựt Chánh (H.Bến Lức), lấy tên là xã Bình Đức, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Bình Đức cũ.

Hợp nhất các xã Tân Bửu, Lương Hoà (H.Bến Lức), lấy tên là xã Lương Hòa, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Lương Hoà cũ.

Hợp nhất TT.Bến Lức và 2 xã Thanh Phú, An Thạnh (H.Bến Lức), lấy tên là xã Bến Lức, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TT.Bến Lức cũ.

Hợp nhất các xã Long Hiệp, Mỹ Yên, Phước Lợi (H.Bến Lức), lấy tên là xã Mỹ Yên, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Mỹ Yên cũ.

Hợp nhất các xã Long Định, Long Cang, Phước Vân (H.Cần Đước), lấy tên là xã Long Cang, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Long Cang cũ.

Hợp nhất các xã Long Trạch, Long Khê, Long Hòa (H.Cần Đước), lấy tên là xã Rạch Kiến, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Long Khê cũ.

Hợp nhất các xã Mỹ Lệ, Tân Trạch, Long Sơn (H.Cần Đước), lấy tên là xã Mỹ Lệ, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Tân Trạch cũ.

Hợp nhất các xã Tân Lân, Phước Đông (H.Cần Đước), lấy tên là xã Tân Lân, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Tân Lân cũ.

Hợp nhất các xã Phước Tuy, Tân Ân, Tân Chánh và TT.Cần Đước (H.Cần Đước), lấy tên là xã Cần Đước, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TT.Cần Đước cũ.

Hợp nhất các xã Long Hựu Đông, Long Hựu Tây (H.Cần Đước), lấy tên là xã Long Hựu, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Long Hựu Đông cũ.

Hợp nhất các xã Phước Lý, Long Thượng, Phước Hậu (H.Cần Giuộc), lấy tên là xã Phước Lý, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Long Thượng cũ.

Hợp nhất các xã Phước Lâm, Thuận Thành, Mỹ Lộc (H.Cần Giuộc), lấy tên là xã Mỹ Lộc, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Mỹ Lộc cũ.

Hợp nhất TT.Cần Giuộc và 2 xã Long Hậu, Phước Lại (H.Cần Giuộc), lấy tên là xã Cần Giuộc, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TT.Cần Giuộc cũ.

Hợp nhất các xã Long An, Long Phụng, Phước Vĩnh Tây (H.Cần Giuộc), lấy tên là xã Phước Vĩnh Tây, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Long Phụng cũ.

Hợp nhất các xã Tân Tập, Đông Thạnh, Phước Vĩnh Đông (H.Cần Giuộc), lấy tên là xã Tân Tập, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Tân Tập cũ.

Hợp nhất các xã Tân Phước Tây, Nhựt Ninh, Đức Tân (H.Tân Trụ), lấy tên là xã Vàm Cỏ, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Tân Phước Tây cũ.

Hợp nhất các xã Bình Trinh Đông, Bình Lãng, Bình Tịnh và TT.Tân Trụ (H.Tân Trụ), lấy tên là xã Tân Trụ, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TT.Tân Trụ cũ.

Hợp nhất các xã Quê Mỹ Thạnh, Lạc Tấn, Tân Bình (H.Tân Trụ), một phần xã Nhị Thành (H.Thủ Thừa), lấy tên là xã Nhựt Tảo, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Lạc Tấn cũ.

Hợp nhất các xã Thanh Phú Long, Thanh Vĩnh Đông, Thuận Mỹ (H.Châu Thành), lấy tên là xã Thuận Mỹ, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Thuận Mỹ cũ.

Hợp nhất các xã Dương Xuân Hội, Long Trí, An Lục Long (H.Châu Thành), lấy tên là xã An Lục Long, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Long Trì cũ.

Hợp nhất các xã Phú Ngãi Trị, Hiệp Thạnh, Phước Tân Hưng và TT.Tầm Vu (H.Châu Thành), lấy tên là xã Tầm Vu, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TT.Tầm Vu cũ.

Hợp nhất các xã Vĩnh Công, Hòa Phú, Bình Quới (H.Châu Thành), lấy tên là xã Vĩnh Công, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại xã Vĩnh Công cũ.