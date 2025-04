Ngày 14.4, ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ, ký thông báo về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố.

Theo đó, TP.Cần Thơ sáp nhập 80 đơn vị hành chính cấp xã còn 32 đơn vị, bao gồm 16 phường và 16 xã.

Sau sắp xếp, TP.Cần Thơ còn 32 đơn vị hành chính cấp xã ẢNH: THANH DUY

P.Ninh Kiều, trên cơ sở sáp nhập P.Tân An, P.Thới Bình, P.Xuân Khánh (Q.Ninh Kiều). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND Q.Ninh Kiều.

P.Cái Khế, trên cơ sở sáp nhập P.An Hòa, P.Cái Khế (Q.Ninh Kiều) và một phần P.Bùi Hữu Nghĩa. Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND P.An Hòa.

P.Tân An, trên cơ sở sáp nhập P.Hưng Lợi, P.An Khánh (Q.Ninh Kiều). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND P.Hưng Lợi.

P.An Bình, trên cơ sở sáp nhập P.An Bình (Q Ninh Kiều) với xã Mỹ Khánh (H.Phong Điền). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND P.An Bình.

P.Bình Thủy, trên cơ sở sáp nhập P.Bình Thủy với P.An Thới, P.Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thủy). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND Q.Bình Thủy.

P.Long Tuyền, trên cơ sở sáp nhập P.Long Tuyền với P.Long Hòa (Q.Bình Thủy). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND P.Long Tuyền.

P.Thới An Đông, trên cơ sở sáp nhập P.Trà An với P.Thới An Đông, P.Trà Nóc (Q.Bình Thủy). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND P.Thới An Đông.

P.Cái Răng, trên cơ sở sáp nhập P.Lê Bình với P.Ba Láng, P.Hưng Thạnh, P.Thường Thạnh (Q.Cái Răng). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở Quận ủy - UBND Q.Cái Răng (cũ).

P.Hưng Phú, trên cơ sở sáp nhập P.Phú Thứ với P.Tân Phú, P.Hưng Phú (Q.Cái Răng). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND Q.Cái Răng (mới).

P.Thới Long, trên cơ sở sáp nhập P.Thới Long với P.Long Hưng (Q.Ô Môn), P.Tân Hưng (Q.Thốt Nốt). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND P.Long Hưng.

P.Phước Thới, trên cơ sở sáp nhập P.Phước Thới với P.Trường Lạc (Q.Ô Môn). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND P.Phước Thới.

P.Ô Môn, trên cơ sở sáp nhập P.Thới An, P.Châu Văn Liêm, P.Thới Hòa (Q. Ô Môn) và xã Thới Thạnh (H.Thới Lai). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND Q.Ô Môn.

P.Trung Nhứt, trên cơ sở sáp nhập P.Thạnh Hòa, P.Trung Nhứt (Q.Thốt Nốt) và xã Trung An (H.Cờ Đỏ). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND P.Thạnh Hòa.

P.Thốt Nốt, trên cơ sở sáp nhập P.Thốt Nốt, P.Thuận An, P.Thới Thuận (Q.Thốt Nốt). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở Quận ủy Thốt Nốt.

P.Thuận Hưng, trên cơ sở sáp nhập P.Trung Kiên, P.Thuận Hưng (Q.Thốt Nốt). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND Q.Thốt Nốt.

Thành lập P.Tân Lộc, trên cơ sở giữ nguyên trạng P.Tân Lộc (Q.Thốt Nốt). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND P.Tân Lộc.

TP.Cần Thơ sẽ hợp nhất với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng để thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh, lấy tên là TP.Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Xã Nhơn Ái, trên cơ sở sáp nhập xã Nhơn Nghĩa với xã Nhơn Ái (H.Phong Điền). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND xã Nhơn Nghĩa.

Xã Phong Điền, trên cơ sở sáp nhập TT.Phong Điền với xã Tân Thới, xã Giai Xuân (H.Phong Điền). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở Huyện ủy Phong Điền.

Thành lập xã Trường Long, trên cơ sở giữ nguyên trạng xã Trường Long (H.Phong Điền). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND xã Trường Long.

Thành lập xã Thạnh Phú, trên cơ sở giữ nguyên trạng xã Thạnh Phú (H.Cờ Đỏ). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND xã Thạnh Phú.

Thành lập xã Thới Hưng, trên cơ sở giữ nguyên trạng xã Thới Hưng (H.Cờ Đỏ). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND xã Thới Hưng.

Xã Cờ Đỏ, trên cơ sở sáp nhập TT.Cờ Đỏ với xã Thới Đông, xã Thới Xuân (H.Cờ Đỏ). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở Huyện ủy Cờ Đỏ.

Xã Đông Hiệp, trên cơ sở sáp nhập xã Đông Hiệp với xã Đông Thắng (H.Cờ Đỏ) và xã Xuân Thắng (H.Thới Lai). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND xã Đông Hiệp.

Xã Trung Hưng, trên cơ sở sáp nhập xã Trung Hưng với xã Trung Thạnh (H.Cờ Đỏ). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND xã Trung Hưng.

Xã Thới Lai, trên cơ sở sáp nhập TT.Thới Lai với xã Thới Tân, xã Trường Thắng (H.Thới Lai). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở Huyện ủy Thới Lai.

Xã Đông Thuận, trên cơ sở sáp nhập xã Đông Thuận với xã Đông Bình (H.Thới Lai). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND xã Đông Thuận.

Xã Trường Xuân, trên cơ sở sáp nhập xã Trường Xuân với xã Trường Xuân A, xã Trường Xuân B (H.Thới Lai). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND xã Trường Xuân.

Xã Định Môn, trên cơ sở sáp nhập xã Định Môn với xã Tân Thạnh, xã Trường Thành (H.Thới Lai). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND xã Định Môn.

Xã Vĩnh Thạnh, trên cơ sở sáp nhập TT.Vĩnh Thạnh với xã Thạnh Mỹ, xã Thạnh Lộc (H.Vĩnh Thạnh). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND H.Vĩnh Thạnh.

Xã Thạnh Quới, trên cơ sở sáp nhập xã Thạnh An với xã Thạnh Quới, xã Thạnh Tiến (H.Vĩnh Thạnh). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND xã Thạnh Quới.

Xã Vĩnh Trinh, trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Trinh với xã Vĩnh Bình (H.Vĩnh Thạnh). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND xã Vĩnh Trinh.

Xã Thạnh An, trên cơ sở sáp nhập TT.Thạnh An với xã Thạnh Thắng, xã Thạnh Lợi (H.Vĩnh Thạnh). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND TT.Thạnh An.