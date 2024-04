Long An: Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, nữ bị cáo lãnh 12 năm tù

Ngày 15.4, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bạch Huệ (60 tuổi, thường trú P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ, tạm trú ấp Long Thới, xã Long Thượng, H.Cần Giuộc, Long An) 12 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Bị cáo Huệ tại tòa B.B

Theo cáo trạng, dịp Tết Nguyên đán năm 2020, Huệ đi chùa ở TP.HCM và gặp một người có biệt danh "chị 9" (Việt kiều, sinh sống tại Mỹ). Biết hoàn cảnh kinh tế của Huệ khó khăn, "chị 9" chủ động tiếp cận, xin số điện thoại. Để lôi kéo Huệ tham gia tổ chức phản động "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân cầm đầu, "chị 9" hứa xây nhà và cho Huệ tiền.

Sau đó, Huệ lập tài khoản mạng xã hội liên lạc với tổ chức này để được hướng dẫn thủ tục và được kết nạp. Huệ sử dụng ứng dụng trên điện thoại, thường xuyên tham gia họp trực tuyến với các thành viên khác.

Huệ cùng các thành viên trong nhóm được giao nhiệm vụ tuyên truyền về tiểu sử hoạt động của Đào Minh Quân và kêu gọi trưng cầu ý dân bầu Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam cộng hòa; đồng thời xúc phạm lãnh tụ, bịa chuyện nói xấu chế độ, kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân.

Trong 2 năm (2020 - 2021), Huệ lần lượt sử dụng 7 tài khoản mạng xã hội, 7 tài khoản gmail để liên lạc, trao đổi với các thành viên khác trong tổ chức phản động. Vì hoạt động tích cực nên Huệ được đặt cho bí danh, bí số và nhiều cấp bậc, chức vụ từ thiếu úy, thiếu tá đến trưởng nhóm. Trong thời gian hoạt động, Huệ được tổ chức phản động tài trợ tiền mặt và chuyển khoản tổng cộng 10 triệu đồng.

Tháng 4.2023, Huệ bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố, bắt giam. Ngoài số tiền tang vật, điện thoại, Cơ quan An ninh điều tra còn trưng cầu giám định giọng nói trong 23 video đăng tải trên mạng xã hội có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm lãnh tụ là của Huệ.

Theo HĐXX, bị cáo Huệ tham gia tổ chức phản động với động cơ muốn nhận tiền và nhà ở từ tổ chức khủng bố chống phá nhà nước. Bị cáo sau đó cũng muốn thoát ly, nhưng sợ bị trả thù. Trong quá trình điều tra, bị cáo ăn năn hối cải, thành thật khai báo... nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Do đó, HĐXX tuyên phạt Huệ mức án trên về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.