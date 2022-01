Long An kêu gọi 'giải cứu' thanh long

Ngày 11.1, bà Châu Thị Lệ, Phó giám đốc Sở Công thương Long An, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, Sở vừa có công văn về việc hỗ trợ tiêu thụ thanh long nghịch vụ (thường gọi là thanh long xông đèn) do trong thời gian thu hoạch mà chưa xuất khẩu được.

Theo Sở Công thương Long An, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nông dân trồng thanh long xử lý xông đèn sẽ thu hoạch hơn 20.000 tấn, trong khi các kho chứa trên địa bàn tỉnh đang tồn 6.000 tấn chưa xuất khẩu được. Đặc thù của trái thanh long đến ngày thu hoạch nếu khoảng 3 ngày không thu hái thì sẽ bị nứt, hư thối.

Do đó, Sở Công thương đề nghị các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh hỗ trợ tiêu thụ thanh long Long An, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản và tái sản xuất, đặc biệt hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đầu mối liên hệ bán "giải cứu" thanh long là ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long (điện thoại 0963.422.422); ông Trần Thanh Toản, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Xúc tiến thương mại (điện thoại 0989.617.663); bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó phòng Quản lý thương mại (điện thoại: 0902.542.130); ông Nguyễn Huỳnh Đức, Trưởng phòng Xúc tiến thương mại (điện thoại 0979.784.847).





Về giá "giải cứu", thanh long loại 1 (trái tươi, tròn đẹp) là 15.000 đồng/kg, loại 2 là 10.000 đồng/kg, loại 3 là 5.000 đồng/kg. Giá có thể thay đổi theo số lượng đặt hàng.