Long An: Thuê mai vàng giá 14 triệu đồng chơi tết, bị kẻ gian lấy mất

Ngày 16.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Huy Dũng (49 tuổi, ngụ P.5, TP.Tân An, Long An) và Lê Tấn Thanh (40 tuổi, ngụ xã Trung Hòa, H.Chợ Gạo, Tiền Giang), để điều tra về hành vi trộm cắp mai vàng.

Dũng (trái) và Thanh tại thời điểm bị bắt CACC

Theo đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 13.2 (tức mùng 4 tết), lợi dụng đêm tối, Dũng và Thanh đến trước nhà anh H. (34 tuổi, ngụ đường Hồ Văn Long, P.2, TP.Tân An, Long An) lấy trộm cây mai vàng do anh thuê để chơi dịp Tết Giáp Thìn 2024 với giá 14 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, sau 2 ngày truy xét, Công an TP.Tân An phát hiện Dũng và Thanh là nghi phạm nên mời về trụ sở để làm rõ. Tại đây, cả hai đã khai nhận toàn bộ vụ việc và trả lại cây mai vàng, chưa kịp tẩu tán.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (Long An) đã thu hồi cây mai vàng và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 2 nghi phạm trộm mai vàng.