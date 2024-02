Long An: Xử phạt hành chính người đàn ông nổ súng ngăn cản ẩu đả

Ngày 5.2, tin từ Công an H.Đức Hòa (Long An) cho biết, đơn vị đã yêu cầu Công an xã Hựu Thành xử phạt hành chính ông V.C.T (52 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Hữu Thành, H.Đức Hòa, Long An), với số tiền từ 2 - 5 triệu đồng, về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ có phép nhưng không thực hiện đúng quy định. Ông T. là người đã nổ súng để ngăn cản một vụ ẩu đả.

Theo Công an H.Đức Hòa, khoảng 15 giờ 20 ngày 4.2, tài xế H.Đ.T (30 tuổi, ngụ tại địa phương) chạy ô tô BS 51K-879... trên đường liên ấp. Khi đến đoạn thuộc ấp 1B, xã Hữu Thành, H.Đức Hòa thì xảy ra va chạm với xe máy BS 54B-0465 do ông H.V.U (58 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Nam, H.Đức Hòa) điều khiển.

Sau va chạm, ô tô và xe máy nằm chắn ngang đường, gây ùn tắc giao thông. Hai bên không báo công an mà tự thỏa thuận nhưng do không thỏa thuận được nên xảy ra cự cãi, định đánh nhau.

Khi tài xế T. và ông U. chuẩn bị đánh nhau thì ông V.C.T cùng một số người khác (cũng bị kẹt xe không qua được) can ngăn. Tuy nhiên, việc can ngăn không thành, T. và ông U. không cho xe vào ven đường để người khác đi qua.

Thấy vậy, ông V.C.T đi đến xe máy của mình, lấy khẩu súng ra rồi nổ súng chỉ thiên. Lúc này, T. và ông U. hoảng hốt đưa xe vào lề đường và thỏa thuận hoàn thành, sau đó rời đi.

Công an H.Đức Hòa vào cuộc xác minh, loại súng ông T. bắn là súng bắn đạn cao su, là công cụ hỗ trợ. Ông T. đang làm việc tại một công ty bảo vệ tại tỉnh Bình Dương và được công ty cấp khẩu súng trên. Việc nổ súng của ông T. trong trường hợp trên là hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ có phép nhưng không thực hiện đúng quy định.