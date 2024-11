Long An: Xe cứu thương va chạm xe máy, 1 người tử vong

Chiều 12.11, tin từ Công an H.Đức Hòa (Long An) cho biết, vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu thương và xe máy trên Tỉnh lộ 825 (đoạn qua xã Hòa Khánh Đông) làm người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Công an đã khám nghiệm và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Công an H.Đức Hòa xử lý vụ tai nạn ẢNH: CTV

Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, tài xế điều khiển xe cứu thương BS 51B - 315.24 lưu thông tuyến Tỉnh lộ 825, hướng TT.Đức Hòa về TT.Hậu Nghĩa (H.Đức Hòa, Long An). Khi đến khu vực ấp Bình Thủy (xã Hòa Khánh Đông, H.Đức Hòa), xe cứu thương va chạm xe máy BS 62P1 - 877.74 do một phụ nữ gần 30 tuổi cầm lái, đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy lao vào lề, hư hỏng nặng, nạn nhân văng khỏi xe, té xuống đường, tử vong tại chỗ.

Xe cứu thương liên quan vụ tai nạn ẢNH: C.T.V.

Một số người đi cùng chiều cho biết, người phụ nữ lái xe máy phía trong tuyến đường, định vượt qua ô tô chạy cùng chiều, cùng lúc xe cứu thương chạy đến tránh không kịp.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe cứu thương đã đến Công an H.Đức Hòa, Long An trình báo.