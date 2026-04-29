Long Châu dẫn dắt tăng trưởng FPT Retail, đặt lợi ích người dân làm trọng tâm

Chiều 28.4, Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail - HoSE: FRT) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với doanh thu hợp nhất đạt 15.117 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỉ đồng, hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026. Bên cạnh đó, doanh thu online của công ty đạt 2.485 tỉ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ.

Kết quả trên phản ánh đà tăng trưởng ổn định của FPT Retail ở cả hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là chăm sóc sức khỏe và bán lẻ công nghệ, đồng thời cho thấy hiệu quả từ chiến lược tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng tăng trưởng trên toàn hệ thống.

Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu ký kết hợp tác chiến lược cùng Viện Pasteur TP.HCM ẢNH: L.C

Duy trì cam kết không tăng giá các mặt hàng thiết yếu

Tính đến hết tháng 3.2026, FPT Long Châu sở hữu 2.517 nhà thuốc và 228 trung tâm tiêm chủng, tiếp tục mở rộng độ phủ trên toàn quốc nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Song song với mở rộng quy mô, doanh nghiệp duy trì cam kết không tăng giá các mặt hàng thiết yếu, chủ động làm việc với nhà sản xuất để ổn định giá đầu vào, góp phần đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá cho người dân.

Trong quý 1/2026, chuỗi FPT Long Châu ghi nhận doanh thu 10.343 tỉ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm. Doanh thu trung bình đạt 1,3 tỉ đồng/nhà thuốc/tháng, tăng nhẹ so với mức bình quân năm 2025, cho thấy hiệu quả hoạt động ổn định trong quá trình mở rộng mạng lưới ra các khu vực ngoài trung tâm.

Cũng trong quý 1/2026, FPT Long Châu đẩy mạnh nâng cao năng lực chuyên môn và chăm sóc sức khỏe chủ động. Doanh nghiệp ký hợp tác dài hạn với Viện Pasteur TP.HCM để triển khai phòng bệnh, tầm soát, đào tạo và ứng dụng công nghệ. Đồng thời, Long Châu phối hợp với các đối tác y tế mở rộng sàng lọc tim mạch, tăng huyết áp, dự phòng đột quỵ trên toàn quốc.

FPT Shop tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số, phát triển các giải pháp viễn thông tích hợp AI nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng ẢNH: L.C

Tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến công nghệ

FPT Shop đạt doanh thu 4.815 tỉ đồng trong quý 1, tăng 31% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 2,6 tỉ đồng/tháng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ, nhờ nhu cầu mua sắm dịp tết và sản phẩm công nghệ mới.

Trong kỳ, doanh nghiệp đã đẩy mạnh nhóm thiết bị phục vụ công việc, thiết bị thông minh; ra mắt dịch vụ di động FPT tích hợp AI hỗ trợ chống lừa đảo, mở rộng hệ sinh thái số. Song song đó, ngành điện máy, gia dụng tiếp tục tăng trưởng, với tỷ trọng điện máy lớn gia tăng.

FPT Retail cho biết, kết quả quý 1 tạo nền tảng tích cực cho việc hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2026. Trong các quý tiếp theo, công ty sẽ tiếp tục theo sát diễn biến kinh tế vĩ mô, chính sách thương mại và xu hướng tiêu dùng để điều hành linh hoạt; đồng thời đẩy mạnh các sáng kiến công nghệ, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng tăng trưởng trên toàn hệ thống.