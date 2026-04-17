Sức khỏe

FPT Long Châu: Mở rộng 450 điểm, đưa hơn 30 thuốc thế hệ mới về Việt Nam

Hồng Phúc
17/04/2026 20:41 GMT+7

FPT Long Châu dự kiến mở thêm 450 điểm trên toàn quốc, đồng thời đưa hơn 30 thuốc thế hệ mới về Việt Nam, tập trung bệnh hiếm và mạn tính, góp phần nâng khả năng tiếp cận điều trị hiện đại cho người bệnh.

Chiều 17.4, tại TP.HCM, Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - HoSE: FRT) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển trong năm 2026.

Năm 2026, FPT Retail đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với doanh thu thuần dự kiến đạt 59.500 tỉ đồng, tăng 16% so với năm 2025, và lợi nhuận trước thuế đạt 1.550 tỉ đồng, tương ứng mức tăng 27%. Kế hoạch này phản ánh định hướng phát triển theo hướng tăng trưởng đi đôi với nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó tập trung vào 3 trụ cột chính gồm mở rộng hệ sinh thái y tế, tối ưu vận hành toàn hệ thống và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail, Tổng giám đốc Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu (giữa) điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

FPT Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng chiến lược

Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến mở rộng mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc thêm 450 điểm theo hướng chọn lọc, đảm bảo hiệu quả trên từng điểm bán.

Bên cạnh đó, Long Châu sẽ đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các hãng dược hàng đầu thế giới nhằm đưa về Việt Nam các sản phẩm và giải pháp điều trị hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng giúp Long Châu nâng cao năng lực cung ứng, đồng thời rút ngắn khoảng cách tiếp cận thuốc thế hệ mới giữa Việt Nam và các quốc gia phát triển. 

Đáng chú ý, trong năm 2026, Long Châu dự kiến đưa về Việt Nam hơn 30 loại thuốc thế hệ mới và giải pháp điều trị tiên tiến, tập trung vào các bệnh hiếm và bệnh mạn tính nặng. Thực tế, Long Châu đã cùng với hãng dược hàng đầu Anh quốc giới thiệu tại Việt Nam 3 giải pháp y khoa tiên tiến dành cho hen nặng, lupus ban đỏ hệ thống và hội chứng tan máu tăng ure huyết không điển hình - những bệnh lý có gánh nặng điều trị lớn và nhiều hạn chế trong tiếp cận vào ngày 12.4 vừa qua.

Song song với mở rộng quy mô, Long Châu không ngừng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, dữ liệu lớn, chuyển đổi AI để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho người Việt. Theo đó, Long Châu là chuỗi nhà thuốc đầu tiên được tích hợp trên VNeID, đồng thời cũng là hệ thống tiên phong ứng dụng dữ liệu cư trú để phục vụ người dân theo tài khoản gia đình. Trong thời gian tới, Long Châu tiếp tục mở rộng nhiều mô hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới theo tiêu chí hiện đại, thuận tiện. Cách tiếp cận này góp phần hướng tới mục tiêu lớn “Gia đình mạnh khỏe, Quốc gia hạnh phúc”.

FPT Shop nâng cao hiệu quả sau tái cấu trúc

Trong năm 2026, hệ thống FPT Shop tập trung đa dạng hóa danh mục sản phẩm - dịch vụ, đẩy mạnh ngành hàng điện máy, gia dụng có lắp đặt và thiết bị IoT nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và gia tăng giá trị trên mỗi giao dịch. Song song, FPT Shop mở rộng hệ sinh thái số với SIM FPT và các dịch vụ số, hướng tới mục tiêu đạt khoảng 1,1 triệu thuê bao, đồng thời phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng để nâng cao trải nghiệm và mức độ gắn kết khách hàng. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp tiếp tục tối ưu mô hình kinh doanh, phát triển kênh online và cải thiện hiệu quả vận hành trên toàn hệ thống, trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo đóng vai trò quan trọng trong cá nhân hóa trải nghiệm và nâng cao hiệu quả bán hàng.

Với định hướng kết hợp giữa đổi mới mô hình kinh doanh và ứng dụng công nghệ, FPT Shop kỳ vọng duy trì tăng trưởng ổn định, đóng góp tích cực vào kết quả hợp nhất và tạo nền tảng cho phát triển bền vững của FPT Retail trong dài hạn.

