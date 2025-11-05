Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Long Châu đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe

Thành Luân
Thành Luân
05/11/2025 11:17 GMT+7

Tại Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 (SVEF 2025), đại diện Long Châu cùng chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế đã trao đổi về xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng AI và hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế, dược phẩm.

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 lần đầu tiên diễn ra ở Việt Nam, do UBND TP.Đà Nẵng, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam đồng tổ chức. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 400 đại biểu trong nước và quốc tế là lãnh đạo cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới học thuật và đối tác hệ sinh thái từ Thụy Sĩ, Việt Nam, châu Âu và ASEAN. Đây còn là nơi quy tụ lãnh đạo khu vực công - tư của hai quốc gia nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất trong thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, hướng tới tăng trưởng bền vững lâu dài.

Long Châu thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI trong y tế tại Diễn đàn Kinh tế SVEF 2025 - Ảnh 1.

Đại diện Long Châu chia sẻ về chiến lược ứng dụng AI và chăm sóc sức khỏe toàn diện

Ảnh: CTV

Với chủ đề "Quan hệ đối tác đổi mới vì tăng trưởng bền vững: Kết nối Việt Nam với các hệ sinh thái khu vực và toàn cầu", SVEF 2025 là đòn bẩy thúc đẩy các hợp tác thiết thực, đồng bộ hóa chính sách, dòng vốn và tri thức để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hướng tới mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với Thụy Sĩ nói riêng và khu vực châu Âu nói chung.

Tại phiên thảo luận "Dược phẩm và Đổi mới Y tế", đại diện cấp cao của Long Châu và các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đồng thời đóng góp ý tưởng về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã chia sẻ về chiến lược ứng dụng AI cá nhân hóa đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, nhanh chóng và thuận tiện cho hàng triệu người Việt.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên cũng bày tỏ, AI là cầu nối giúp dược sĩ tư vấn kịp thời hơn, người dân nhận diện nguy cơ bệnh tốt hơn và hàng triệu khách hàng tuân thủ điều trị hiệu quả hơn. Long Châu đặt con người làm trung tâm và AI không thay thế dược sĩ, AI đồng hành để hỗ trợ họ. Nhờ đó, mỗi lần trò chuyện, tư vấn với khách hàng không chỉ nhanh, chính xác hơn mà còn gần gũi và đáng tin cậy. Người Việt Nam rất cởi mở với công nghệ, ngay cả những khách hàng lớn tuổi cũng dễ dàng kết nối qua ứng dụng, chia sẻ thông tin, những lo lắng sức khỏe của mình với dược sĩ và các kênh tương tác của Long Châu. Chính sự tin tưởng đó tiếp thêm động lực để Long Châu phát huy vai trò 'cánh tay nối dài' của ngành Y tế, mang những thông tin, kiến thức y khoa chuẩn mực đến gần hơn với từng người dân.

Theo bà Quyên, bên cạnh việc phục vụ khách hàng, AI còn được áp dụng mạnh mẽ trong việc đào tạo dược sĩ FPT Long Châu. Theo đó, giáo trình học của dược sĩ đều được cá nhân hóa bởi AI, giúp các dược sĩ nắm vững kiến thức chuyên môn, từ đó nâng cao trình độ nghiệp vụ và có thể đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Với Long Châu, công nghệ không chỉ là công cụ, mà là nền tảng của sự thấu hiểu và phục vụ, giúp hệ thống trở thành điểm chạm đầu tiên trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tin liên quan

Startup muốn dùng AI để đưa trí tuệ Việt đi khắp năm châu

Startup muốn dùng AI để đưa trí tuệ Việt đi khắp năm châu

Mô hình dịch cabin bằng AI của startup Việt Nam có thể dịch 31 ngôn ngữ theo thời gian thực chỉ sau 3-5 khi người nói bắt đầu với độ chính xác cao, ngay cả trong thời gian phức tạp nhất.

Khám phá thêm chủ đề

FPT Long châu Chăm sóc sức khỏe công nghệ y tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận