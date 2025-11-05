Long Châu đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe

Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam 2025 lần đầu tiên diễn ra ở Việt Nam, do UBND TP.Đà Nẵng, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam đồng tổ chức. Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 400 đại biểu trong nước và quốc tế là lãnh đạo cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, giới học thuật và đối tác hệ sinh thái từ Thụy Sĩ, Việt Nam, châu Âu và ASEAN. Đây còn là nơi quy tụ lãnh đạo khu vực công - tư của hai quốc gia nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất trong thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, hướng tới tăng trưởng bền vững lâu dài.

Đại diện Long Châu chia sẻ về chiến lược ứng dụng AI và chăm sóc sức khỏe toàn diện Ảnh: CTV



Với chủ đề "Quan hệ đối tác đổi mới vì tăng trưởng bền vững: Kết nối Việt Nam với các hệ sinh thái khu vực và toàn cầu", SVEF 2025 là đòn bẩy thúc đẩy các hợp tác thiết thực, đồng bộ hóa chính sách, dòng vốn và tri thức để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hướng tới mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam với Thụy Sĩ nói riêng và khu vực châu Âu nói chung.

Tại phiên thảo luận "Dược phẩm và Đổi mới Y tế", đại diện cấp cao của Long Châu và các diễn giả đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đồng thời đóng góp ý tưởng về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Gi ám đốc FPT Retail, kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã chia sẻ về chiến lược ứng dụng AI cá nhân hóa đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, nhanh chóng và thuận tiện cho hàng triệu người Việt.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên cũng bày tỏ, AI là cầu nối giúp dược sĩ tư vấn kịp thời hơn, người dân nhận diện nguy cơ bệnh tốt hơn và hàng triệu khách hàng tuân thủ điều trị hiệu quả hơn. Long Châu đặt con người làm trung tâm và AI không thay thế dược sĩ, AI đồng hành để hỗ trợ họ. Nhờ đó, mỗi lần trò chuyện, tư vấn với khách hàng không chỉ nhanh, chính xác hơn mà còn gần gũi và đáng tin cậy. Người Việt Nam rất cởi mở với công nghệ, ngay cả những khách hàng lớn tuổi cũng dễ dàng kết nối qua ứng dụng, chia sẻ thông tin, những lo lắng sức khỏe của mình với dược sĩ và các kênh tương tác của Long Châu. Chính sự tin tưởng đó tiếp thêm động lực để Long Châu phát huy vai trò 'cánh tay nối dài' của ngành Y tế, mang những thông tin, kiến thức y khoa chuẩn mực đến gần hơn với từng người dân.

Theo bà Quyên, bên cạnh việc phục vụ khách hàng, AI còn được áp dụng mạnh mẽ trong việc đào tạo dược sĩ FPT Long Châu. Theo đó, giáo trình học của dược sĩ đều được cá nhân hóa bởi AI, giúp các dược sĩ nắm vững kiến thức chuyên môn, từ đó nâng cao trình độ nghiệp vụ và có thể đem đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Với Long Châu, công nghệ không chỉ là công cụ, mà là nền tảng của sự thấu hiểu và phục vụ, giúp hệ thống trở thành điểm chạm đầu tiên trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn dân.