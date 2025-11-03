Startup muốn dùng AI để đưa trí tuệ Việt đi khắp năm châu

Tại Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Mở (OID 2025), Cabin AI của Doctranslate.io đã đảm nhiệm vai trò phiên dịch chính cho toàn bộ sự kiện, với sự tham gia của nhiều diễn giả đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trước đây, với những hội thảo có nhiều chuyên gia quốc tế, người tham dự không rành ngoại ngữ thường phụ thuộc vào chuyên viên dịch cabin. Tuy nhiên, không phải lúc nào chất lượng dịch cũng được đảm bảo. Trong một số trường hợp, diễn giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, ban tổ chức sẽ phải bố trí nhiều phiên dịch khác nhau, tốn kém chi phí.

Nhận thấy "khoảng trống" của thị trường, Doctranslate.io - startup AI của người Việt - đã phát triển mô hình Cabin AI, để giải quyết bài toán phiên dịch giọng nói trực tiếp, xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ tại các sự kiện quốc tế.

Đột phá của Cabin AI

Tại diễn đàn OID 2025 là các phiên thảo luận thường không có trước nội dung chi tiết, diễn giả đến từ nhiều nơi trên thế giới. Yêu cầu phiên dịch phải đảm bảo độ chính xác cao và tức thời. Trong suốt sự kiện, Cabin AI đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đánh giá cao về tốc độ và chất lượng dịch.

Theo tiến sĩ Trần Vũ Anh, "cha đẻ" của Cabin AI, thành công này đến từ quá trình phát triển công nghệ lõi bài bản. Khởi đầu với khả năng dịch thuật văn bản chuyên sâu, Doctranslate.io đã được thị trường tin dùng nhờ khả năng xử lý tài liệu (Word, PDF, file lớn...) tốc độ cao, giữ nguyên 100% bố cục và dịch chính xác thuật ngữ chuyên ngành. Nền tảng này sau đó được phát triển để xử lý nội dung đa phương tiện, trong đó có Cabin AI.

Cabin AI có thể phiên dịch 31 ngôn ngữ theo thời gian thực ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Điểm đột phá của Cabin AI là khả năng "học" trước nội dung. Bằng cách được cung cấp tài liệu về sự kiện (như chủ đề, slide, diễn văn), AI có thể hiểu sâu bối cảnh và dịch chính xác ngay cả những thuật ngữ chuyên ngành phức tạp, đạt độ chính xác rất cao gần như thời gian thực. Người tham dự chỉ cần quét mã QR bằng điện thoại là có thể theo dõi phụ đề hoặc nghe phiên dịch trực tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.

Không chỉ phục vụ các sự kiện offline quy mô lớn, Cabin AI cũng được tối ưu cho các cuộc họp trực tuyến hoặc trao đổi trực tiếp. Giải pháp giúp các đội nhóm đa quốc gia giao tiếp hiệu quả mà không còn rào cản ngôn ngữ, đồng thời có thể tự động xuất biên bản hoặc tóm tắt nội dung sau khi kết thúc.

Tầm nhìn đưa trí tuệ Việt đi khắp năm châu

Dù mới ra mắt thị trường, Cabin AI của Doctranslate.io đã được tin dùng tại nhiều sự kiện lớn như Hội thảo khoa học về công nghệ lượng tử lần thứ nhất, do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, hôm 16.10; Hội nghị VCXP Global Summit 2025, tổ chức ngày 7.10; gần nhất là Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo Mở (OID 2025) vào hôm 25.10.

Giải pháp Cabin AI cũng giành Giải Nhì cuộc thi "Next Wave of Startups 2025". Theo tiến sĩ Trần Vũ Anh, trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030, việc làm chủ công nghệ lõi trở nên cấp thiết. 2025 được xem là năm bản lề để chuyển từ thử nghiệm AI sang tạo ra hiệu quả kinh doanh rõ rệt.

Việc Cabin AI đảm nhận vai trò phiên dịch trực tiếp cho nhiều sự kiện lớn là bảo chứng cho năng lực của công nghệ AI "Make in Vietnam", khẳng định vị thế tiên phong của startup Việt trong giải quyết bài toán giao tiếp toàn cầu.

"Khi một chuyên gia Việt Nam có thể thoải mái thảo luận bằng tiếng mẹ đẻ tại diễn đàn quốc tế, đó là một bước tiến thực sự về vị thế. Với Cabin AI, Doctranslate.io đang xây dựng một hạ tầng giao tiếp vững chắc, hiện thực hóa tầm nhìn đưa trí tuệ Việt đi khắp năm châu", tiến sĩ Vũ Anh chia sẻ.