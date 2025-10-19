Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

Trợ lý AI 'bình dân học vụ' cho giáo viên Việt Nam

Anh Quân
Anh Quân
19/10/2025 19:00 GMT+7

Dự án OctoAI, một trợ lý AI dành riêng cho giáo viên do STEAM for Vietnam cùng các đối tác lớn như Meta, Vietnet-ICT và HOCMAI khởi xướng, đặt mục tiêu phổ cập kỹ năng AI cho đội ngũ giáo viên trên cả nước.

Dự án "OctoAI: Giáo viên thời đại AI mới" ra đời trong bối cảnh ngành giáo dục Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức như lớp học đông, nguồn học liệu chưa đủ tương tác và hạn chế trong việc tiếp cận tài nguyên quốc tế. Trợ lý AI được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp giáo viên giải quyết những khó khăn này.

Trợ lý AI 'bình dân học vụ' cho giáo viên Việt Nam - Ảnh 1.

OctoAI đặt mục tiêu "bình dân học vụ" cho hàng triệu giáo viên tại Việt Nam

Ảnh: CTV

Về mặt công nghệ, OctoAI được thiết kế như nền tảng song hành. Một phần của hệ thống là kho học liệu AI đã được Việt hóa, cung cấp tài nguyên giảng dạy phong phú. Phần còn lại đóng vai trò như "gia sư trực tuyến 24/7", có khả năng giải đáp thắc mắc và gợi ý các phương pháp ứng dụng AI ngay tại lớp học. Một trong những tính năng đáng chú ý của nền tảng này là khả năng tự động xây dựng khóa học đa phương tiện hoàn chỉnh, kèm theo bộ câu hỏi, chỉ từ yêu cầu đầu vào duy nhất của giáo viên.

Tiến sĩ Trần Việt Hùng, nhà sáng lập STEAM for Vietnam, chia sẻ tại sự kiện ra mắt dự án diễn ra ngày 19.10 ở Hà Nội: "Chúng tôi đã chứng kiến AI giúp thầy cô tăng hiệu quả, giảm tác vụ thủ công. Nhưng để chạm tới 2 triệu thầy cô, cần tới những giải pháp đột phá. Với OctoAI, chúng tôi có thể mở rộng mô hình đào tạo trên toàn quốc, hiện thực hóa chiến lược dùng AI để tăng tốc bình dân học vụ AI".

Để hiện thực hóa dự án, một liên minh đối tác đã được hình thành, kết hợp thế mạnh của nhiều đơn vị. STEAM for Vietnam đóng góp chuyên môn sư phạm, Meta cung cấp nền tảng công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu, HOCMAI đảm bảo tính phù hợp với thực tiễn giáo dục trong nước và Vietnet-ICT giữ vai trò điều phối, triển khai cũng như đánh giá hiệu quả.

Trợ lý AI 'bình dân học vụ' cho giáo viên Việt Nam - Ảnh 2.

STEAMese Festival 2025 tổ chức hai cuộc thi: AI for SuperTeacher (dành cho giáo viên) và Youth AI Hackathon (dành cho học sinh)

Ảnh: CTV

Dự án đã hoàn tất giai đoạn phát triển và sẽ chính thức bước vào giai đoạn tiếp theo từ tháng 12.2025: mở rộng đào tạo thí điểm cho 5.000 giáo viên trung học trên cả nước. Một điểm đặc biệt trong giai đoạn này là việc triển khai nghiên cứu so sánh đối chứng.

Cụ thể, 2.500 giáo viên sẽ được trực tiếp sử dụng ứng dụng OctoAI, trong khi 2.500 giáo viên còn lại trong nhóm đối chứng chỉ tiếp cận nguồn học liệu thông thường. Phương pháp nghiên cứu này sẽ cung cấp dữ liệu khoa học, khách quan về hiệu quả thực sự của việc ứng dụng AI nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao năng lực cho giáo viên, làm cơ sở để nhân rộng mô hình trên quy mô toàn quốc trong tương lai.

Cùng ngày, lễ hội STEAMese Festival 2025 thường niên được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội có sự tham dự của hơn 10.000 người. Với chủ đề "AI for All" (AI cho mọi người), sự kiện năm nay đặt trọng tâm vào việc đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một năng lực nền tảng cho thời đại mới. Lễ hội được đồng tổ chức bởi các đơn vị uy tín như Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNICEF), STEAM for Vietnam, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại sứ quán Mỹ.

Tin liên quan

Qualcomm hợp tác đào tạo sở hữu trí tuệ cho sinh viên Việt

Qualcomm hợp tác đào tạo sở hữu trí tuệ cho sinh viên Việt

Sở hữu trí tuệ được xem là nền tảng và việc đào tạo nhận thức của cộng đồng công nghệ sẽ tạo tiền đề để nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ trong nước.

Khám phá thêm chủ đề

đại sứ quán mỹ ứng dụng Đại học UNICEF trí tuệ nhân tạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận