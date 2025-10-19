Trợ lý AI 'bình dân học vụ' cho giáo viên Việt Nam

Dự án "OctoAI: Giáo viên thời đại AI mới" ra đời trong bối cảnh ngành giáo dục Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức như lớp học đông, nguồn học liệu chưa đủ tương tác và hạn chế trong việc tiếp cận tài nguyên quốc tế. Trợ lý AI được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp giáo viên giải quyết những khó khăn này.

OctoAI đặt mục tiêu "bình dân học vụ" cho hàng triệu giáo viên tại Việt Nam Ảnh: CTV

Về mặt công nghệ, OctoAI được thiết kế như nền tảng song hành. Một phần của hệ thống là kho học liệu AI đã được Việt hóa, cung cấp tài nguyên giảng dạy phong phú. Phần còn lại đóng vai trò như "gia sư trực tuyến 24/7", có khả năng giải đáp thắc mắc và gợi ý các phương pháp ứng dụng AI ngay tại lớp học. Một trong những tính năng đáng chú ý của nền tảng này là khả năng tự động xây dựng khóa học đa phương tiện hoàn chỉnh, kèm theo bộ câu hỏi, chỉ từ yêu cầu đầu vào duy nhất của giáo viên.

Tiến sĩ Trần Việt Hùng, nhà sáng lập STEAM for Vietnam, chia sẻ tại sự kiện ra mắt dự án diễn ra ngày 19.10 ở Hà Nội: "Chúng tôi đã chứng kiến AI giúp thầy cô tăng hiệu quả, giảm tác vụ thủ công. Nhưng để chạm tới 2 triệu thầy cô, cần tới những giải pháp đột phá. Với OctoAI, chúng tôi có thể mở rộng mô hình đào tạo trên toàn quốc, hiện thực hóa chiến lược dùng AI để tăng tốc bình dân học vụ AI".

Để hiện thực hóa dự án, một liên minh đối tác đã được hình thành, kết hợp thế mạnh của nhiều đơn vị. STEAM for Vietnam đóng góp chuyên môn sư phạm, Meta cung cấp nền tảng công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu, HOCMAI đảm bảo tính phù hợp với thực tiễn giáo dục trong nước và Vietnet-ICT giữ vai trò điều phối, triển khai cũng như đánh giá hiệu quả.

STEAMese Festival 2025 tổ chức hai cuộc thi: AI for SuperTeacher (dành cho giáo viên) và Youth AI Hackathon (dành cho học sinh) Ảnh: CTV

Dự án đã hoàn tất giai đoạn phát triển và sẽ chính thức bước vào giai đoạn tiếp theo từ tháng 12.2025: mở rộng đào tạo thí điểm cho 5.000 giáo viên trung học trên cả nước. Một điểm đặc biệt trong giai đoạn này là việc triển khai nghiên cứu so sánh đối chứng.

Cụ thể, 2.500 giáo viên sẽ được trực tiếp sử dụng ứng dụng OctoAI, trong khi 2.500 giáo viên còn lại trong nhóm đối chứng chỉ tiếp cận nguồn học liệu thông thường. Phương pháp nghiên cứu này sẽ cung cấp dữ liệu khoa học, khách quan về hiệu quả thực sự của việc ứng dụng AI nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao năng lực cho giáo viên, làm cơ sở để nhân rộng mô hình trên quy mô toàn quốc trong tương lai.

Cùng ngày, lễ hội STEAMese Festival 2025 thường niên được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội có sự tham dự của hơn 10.000 người. Với chủ đề "AI for All" (AI cho mọi người), sự kiện năm nay đặt trọng tâm vào việc đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một năng lực nền tảng cho thời đại mới. Lễ hội được đồng tổ chức bởi các đơn vị uy tín như Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam (UNICEF), STEAM for Vietnam, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại sứ quán Mỹ.