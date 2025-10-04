Long Châu được vinh danh tại Better Choice Awards 2025

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cơ sở Hòa Lạc (NIC) vào tối 3.10. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực tiên phong của ‘Sổ sức khỏe điện tử Long Châu’ trong việc ứng dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Sổ sức khỏe điện tử Long Châu là nền tảng số hỗ trợ người dùng theo dõi và chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Ứng dụng triển khai nhiều tính năng nổi bật như chức năng tra cứu và đặt mua thuốc trực tuyến, nhắc nhở uống thuốc, theo dõi các chỉ số sức khỏe (cân nặng, huyết áp, nhịp tim, đường huyết) dưới dạng biểu đồ. Đồng thời, nền tảng còn lưu giữ lịch sử tiêm chủng điện tử, gợi ý lịch tiêm cá nhân hóa và xây dựng hồ sơ y tế điện tử (eHealth Record) bảo mật, an toàn.

"Sổ sức khỏe điện tử” Long Châu được vinh danh hạng mục “Giải pháp đột phá về y tế số và chăm sóc sức khỏe” tại Better Choice Awards 2025 Ảnh: M.H

Điểm nổi bật của giải pháp này chính là việc ứng dụng AI Vision và công nghệ đồng bộ thiết bị ngoại vi. Đồng thời hỗ trợ chat trực tuyến với nhân viên y tế để tư vấn nhanh chóng và kịp thời, giúp người dân chủ động phòng ngừa bệnh tật, giảm tải cho hệ thống y tế công và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa.

Đại diện Long Châu chia sẻ: “Trong bối cảnh công nghệ được ứng dụng ngày càng mạnh mẽ và rộng khắp, giải thưởng còn là minh chứng rõ nét cho quyết tâm tiên phong của Long Châu trong việc mang đến những tiện ích vượt trội, đặt sức khỏe và lợi ích của người dân lên hàng đầu”.

Hiện nay, sổ sức khỏe điện tử Long Châu đã phục vụ hơn 2 triệu người dùng, góp phần thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của người Việt, từ thụ động sang chủ động.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín mang tầm quốc gia do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức cùng Công ty cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh, đề cao, cổ vũ và khuyến khích những giá trị đổi mới sáng tạo được áp dụng trong thực tế, phục vụ lợi ích thiết thực của người tiêu dùng.