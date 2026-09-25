Lồng đèn lá dừa, mặt nạ giấy bồi mang trung thu vào bệnh viện

Hành lang Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định trở nên rộn ràng khi các bệnh nhi được nghe kể chuyện cổ tích, xem nghệ nhân làm lồng đèn lá dừa trong chương trình “Trăng tròn yêu thương” diễn ra ngày 24.9.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Nghe bà kể chuyện” với sự tham gia của NSƯT Phi Điểu. Bằng giọng kể gần gũi, nữ nghệ sĩ đưa các em đến với “Sự tích Chú Cuội cung trăng” - câu chuyện gắn với ký ức trung thu của nhiều thế hệ.

Các em còn được xem nghệ nhân thực hiện lồng đèn từ lá dừa. Từ những chiếc lá quen thuộc, qua từng thao tác đan, gấp, những chiếc lồng đèn với nhiều hình dáng dần thành hình ngay giữa hành lang bệnh viện.

Nghệ sĩ Phi Điểu kể chuyện cho các bạn nhỏ ẢNH: M.T

Bé Đ.N.B.C, 8 tuổi, đang điều trị bệnh tiêu hóa tại Khoa Nhi Tổng hợp, cho biết em rất vui khi được nghe kể chuyện và lần đầu được xem làm lồng đèn bằng lá dừa.

Tiến sĩ - bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết với những bệnh nhi phải điều trị tại bệnh viện, các hoạt động trung thu được tổ chức với mong muốn giúp các em vẫn cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp của ngày hội dành cho trẻ em, đồng thời có thêm tinh thần trong quá trình điều trị.

Tiến sĩ - bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định ẢNH: M.T

Khi người bệnh lọc máu cầm cọ vẽ mặt nạ

Trước đó, chiều 22.9, không khí trung thu cũng được đưa đến thư viện Bệnh viện Nhân dân Gia Định qua chương trình “Vui sắc trăng tròn”.

20 người bệnh, thân nhân và điều dưỡng Khoa Lọc máu cùng tham gia trang trí mặt nạ giấy bồi - món đồ chơi quen thuộc của Tết Trung thu truyền thống. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên dạy vẽ, những người vốn quen với lịch điều trị, chăm sóc người bệnh hay công việc chuyên môn đã có một buổi chiều cầm cọ, chọn màu và tự hoàn thiện chiếc mặt nạ của mình.

Cô P.T.N.N (58 tuổi), đã điều trị hơn 3 năm tại Khoa Lọc máu, cho biết đây là lần đầu cô tự tay vẽ mặt nạ giấy bồi. “Dù đang điều trị tại bệnh viện nhưng vẫn có không khí trung thu, tôi thấy rất vui vẻ, ấm áp vô cùng”, cô N. chia sẻ.

Các bệnh nhân cầm cọ vẽ mặt nạ ẢNH: M.T

Điều dưỡng Nguyễn Lệ Ánh Thu Trang cũng cho biết việc cầm cọ vẽ cùng người bệnh mang đến một trải nghiệm khác, giúp cả nhân viên y tế lẫn người bệnh có những phút giây thư giãn.

Hai hoạt động thuộc chuỗi “Cùng vững bước - Trăng rước yêu thương” do Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức, nhằm mang thêm những khoảnh khắc vui tươi, gần gũi đến người bệnh trong những ngày điều trị.