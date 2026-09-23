Long Đẹp Trai đưa vợ đi sự kiện, tiết lộ nguyên tắc trong hôn nhân

Tối 22.9, dự án phim điện ảnh Trại buôn người chính thức ra mắt khán giả tại TP.HCM. Đây là tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh đảm nhận vai trò đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm NSND Như Quỳnh, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Long Đẹp Trai, Khánh My...

Là một mảnh ghép trong phim, sự xuất hiện của Long Đẹp Trai cùng vợ tại sự kiện được nhiều người quan tâm. Nam diễn viên diện trang phục giản dị, không ngại thể hiện cử chỉ tình cảm dành cho người bạn đời.

Từ sau khi tái hôn, diễn viên 7X chọn cuộc sống kín tiếng. Anh cho biết vợ có sự tôn trọng, thấu hiểu dành cho tính chất công việc của mình. Trong khi đó, Long Đẹp cũng rõ ràng mọi thứ nhằm tạo sự tin tưởng. "Thông thường làm gì tôi sẽ gọi video call, lúc đó vợ sẽ biết tôi đang ở đâu, đang làm gì, xung quanh tôi là ai. Tôi nghĩ trước mắt mình cứ chân thành cái đã", anh bộc bạch.

Long Đẹp Trai đưa vợ đến ủng hộ phim điện ảnh Trại buôn người - dự án mà anh cũng tham gia Ảnh: NSX

Trong Trại buôn người, Long Đẹp Trai vào vai một người dân có tinh thần hào hiệp, trọng nghĩa tình. Nhân vật của anh có vai trò quan trọng trong hành trình hỗ trợ những nạn nhân thoát khỏi vòng vây của bọn lừa đảo.

Trước đó, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ trong buổi tuyển chọn khiến nhiều người quan tâm. Dù đã là một nghệ sĩ nổi tiếng, anh vẫn chấp nhận tham gia các vòng casting của dự án này. "Từ đó giờ tôi chưa từng làm phim hành động, nhưng ngưỡng mộ những dự án hành động của đạo diễn Toni. Tôi cũng muốn thử sức mình ở lĩnh vực này", Long Đẹp Trai từng chia sẻ.

Dàn sao đến ủng hộ 'Trại buôn người'

Thanh Hiền cùng chồng đến ủng hộ dự án điện ảnh Trại buôn người. Sau khi sinh con, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả và tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trên trang cá nhân, diễn viên 8X thường xuyên chia sẻ hình ảnh về tổ ấm nhỏ, khiến khán giả ngưỡng mộ Ảnh: NSX

NSƯT Hạnh Thúy và NSƯT Đại Nghĩa hội ngộ khi đến ủng hộ đoàn phim Trại buôn người. Thời gian qua, nam nghệ sĩ tham gia Anh trai vượt qua ngàn chông gai, được yêu mến bởi tính cách vui vẻ cùng tinh thần lăn xả qua mỗi công diễn Ảnh: NSX

Dù thời tiết mưa lớn nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn đến ủng hộ dự án tâm huyết của Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang. Trong ảnh, Vân Trang chọn thiết kế váy đen trễ vai, tôn nhan sắc rạng rỡ dù là mẹ 4 con Ảnh: NSX

Lê Xuân Tiền và Hồ Đông Quan có mối quan hệ thân thiết với Tùng Mint sau Anh trai vượt ngàn chông gai. Do đó, cả hai sắp xếp thời gian đến ủng hộ đàn anh trong dự án điện ảnh mới Ảnh: NSX

Thiên Ân - Kỳ Duyên đến ủng hộ Á hậu Huỳnh Minh Kiên. Không chỉ thành công ở lĩnh vực sắc đẹp, cặp đôi còn có những bước tiến trong diễn xuất. Nếu như Thiên Ân chuẩn bị hội ngộ khán giả trong dự án Án mạng karaoke thì Kỳ Duyên xác nhận tham gia phim Chị chị em em 3 Ảnh: NSX

Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ như Thùy Anh, Hứa Vĩ Văn, Thanh Vân Hugo khiến thảm đỏ của Trại buôn người trở nên sôi động hơn dù gặp bất lợi về mặt thời tiết Ảnh: NSX

Hạ Anh khoe nhan sắc rạng rỡ tại sự kiện. Sau Mưa đỏ, cô gây chú ý với vai diễn mang màu sắc mới trong phim điện ảnh Lên hương Ảnh: NSX

Đào Hà - Đào Hiền khoe sắc tại sự kiện. Cả hai ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, đến ủng hộ Á hậu Minh Kiên thử sức ở lĩnh vực điện ảnh Ảnh: NSX

Trại buôn người khai thác đề tài xã hội hiện đại thông qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Bên cạnh yếu tố hành động, bộ phim hướng đến việc đặt nhân vật trong những tình huống buộc họ phải lựa chọn, đấu tranh và tìm cách bảo vệ sự sống. Dự án sẽ có buổi chiếu sớm vào ngày 24.9 trước khi chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25.9.