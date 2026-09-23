Long Đẹp Trai đưa vợ đi sự kiện, tiết lộ nguyên tắc trong hôn nhân

Tối 22.9, dự án phim điện ảnh Trại buôn người chính thức ra mắt khán giả tại TP.HCM. Đây là tác phẩm do Toni Dương Bảo Anh đảm nhận vai trò đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm NSND Như Quỳnh, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Long Đẹp Trai, Khánh My...
Là một mảnh ghép trong phim, sự xuất hiện của Long Đẹp Trai cùng vợ tại sự kiện được nhiều người quan tâm. Nam diễn viên diện trang phục giản dị, không ngại thể hiện cử chỉ tình cảm dành cho người bạn đời.
Từ sau khi tái hôn, diễn viên 7X chọn cuộc sống kín tiếng. Anh cho biết vợ có sự tôn trọng, thấu hiểu dành cho tính chất công việc của mình. Trong khi đó, Long Đẹp cũng rõ ràng mọi thứ nhằm tạo sự tin tưởng. "Thông thường làm gì tôi sẽ gọi video call, lúc đó vợ sẽ biết tôi đang ở đâu, đang làm gì, xung quanh tôi là ai. Tôi nghĩ trước mắt mình cứ chân thành cái đã", anh bộc bạch.
Trong Trại buôn người, Long Đẹp Trai vào vai một người dân có tinh thần hào hiệp, trọng nghĩa tình. Nhân vật của anh có vai trò quan trọng trong hành trình hỗ trợ những nạn nhân thoát khỏi vòng vây của bọn lừa đảo.
Trước đó, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ trong buổi tuyển chọn khiến nhiều người quan tâm. Dù đã là một nghệ sĩ nổi tiếng, anh vẫn chấp nhận tham gia các vòng casting của dự án này. "Từ đó giờ tôi chưa từng làm phim hành động, nhưng ngưỡng mộ những dự án hành động của đạo diễn Toni. Tôi cũng muốn thử sức mình ở lĩnh vực này", Long Đẹp Trai từng chia sẻ.
Dàn sao đến ủng hộ 'Trại buôn người'
Sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ như Thùy Anh, Hứa Vĩ Văn, Thanh Vân Hugo khiến thảm đỏ của Trại buôn người trở nên sôi động hơn dù gặp bất lợi về mặt thời tiết
Ảnh: NSX
Trại buôn người khai thác đề tài xã hội hiện đại thông qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Bên cạnh yếu tố hành động, bộ phim hướng đến việc đặt nhân vật trong những tình huống buộc họ phải lựa chọn, đấu tranh và tìm cách bảo vệ sự sống. Dự án sẽ có buổi chiếu sớm vào ngày 24.9 trước khi chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25.9.
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